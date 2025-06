Huliak zobral palice a vyrazil do nitrianskeho parku: Minister chce byť hodný svojho mena, Mr. Rudo v pohybe!

Minister Huliak to v Nitre roztočil s nordic walking palicami. (Zdroj: Facebook/Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR)

NITRA - Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak zjavne chce, aby aj ľudia v teréne jeho funkciu naozaj vnímali aj z praxe, a tak zobral do rúk palice a vybral sa do jedného z najstarších slovenských miest - do Nitry. Tam sa so skupinou ľudí rozhodol praktizovať nordic walking. Ide o pomerne mladý druh športu pochádzajúci zo severských krajín, ktorý tamojším obyvateľom v lete vynahrádzal beh s lyžami.