Tragédia v Nitre! Muž mal úmyselne zraziť cyklistku (†77): Vykrikoval, že mu celé mesto ubližuje

Náraz bol taký silný, že žene už nedokázali pomôcť ani privolaní záchranári. Na mieste zraneniam podľahla. Podľa portálu tvnoviny.sk išlo o bývalú detskú lekárku, ktorá sa na bicykli vracala domov. Udalosť je o to mrazivejšia, že muž mal bezprostredne po nehode kričať, že to urobil schválne. Údajne mal uviesť, že mu „celá Nitra ubližuje“. Motív jeho konania zatiaľ nie je oficiálne potvrdený, no všetko nasvedčuje tomu, že nejde o bežnú dopravnú nehodu, ale o úmyselný čin.