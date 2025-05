Deti v ohrození! Z trhu OKAMŽITE stiahli ďalšie hračky: Hrozí riziko udusenia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images, Pixabay)

Nebezpečné penové hračky - podložky

Inšpekcia varovala pred ďalšími dvoma nebezpečnými penovými hračkami. Prvým výrobkom je Detská hračka – penové puzzle 400188, pôvodom z Číny. Penová podložka sa skladá z 9 kusov rôznofarebných veľkých penových dielov s motívmi zvierat a dopravných prostriedkov. Výrobok sa predáva zabalený v priesvitnej fólii s papierovým štítkom, ktorý obsahuje údaje o výrobku. "Na papierovom štítku sú uvedené nasledujúce údaje: číslo výrobku 400188, A3233NOV9, EAN kód: 8591945097320 a označenie CE," uvádza SOI.

Pri používaní hračky hrozí riziko udusenia, varuje inšpekcia. "Hračky a odnímateľné súčasti hračiek pre deti do 3 rokov nesmú v akejkoľvek polohe úplne zapadnúť do valca na malé časti. Z hračky s motívom medvedíka, dráčika, zajaca a autíčka sa pri skúške ľahko oddelili časti, ktoré úplne zapadli do valca na malé časti," opisuje a dodáva, že berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí vkladať si predmety do úst hrozí riziko zablokovania dýchacích ciest.

Z rovnakého dôvodu sťahujú z trhu aj výrobok Detská hračka – penové puzzle 400192, taktiež pôvodom z Číny. Penová podložka sa rovnako skladá z 9 kusov rôznofarebných veľkých penových dielov s motívmi dopravných prostriedkov. Výrobok sa predáva zabalený v priesvitnej fólii s papierovým štítkom, ktorý obsahuje údaje o výrobku. "Na papierovom štítku sú uvedené nasledujúce údaje: číslo výrobku 400192, A3263NOV, EAN kód: 8591945097368 a označenie CE," opisuje SOI.

Aj v tomto prípade existuje riziko udusenia. "Z hračky s motívom lietadla a bagra sa pri skúške ľahko oddelili časti, ktoré úplne zapadli do valca na malé časti," priblížila inšpekcia s tým, že môže dôjsť pri bežnom správaní sa detí k zablokovaniu dýchacích ciest.

Nebezpečná závesná hrazdička pre deti

Slovenská obchodná inšpekcia sťahuje z trhu aj Detskú hračkú – závesná hrazdička nad postieľku "Hängende Bettglocke", pôvodom z Číny. Ide o drevenú závesnú hračku nad postieľku v ružovej farbe, ktorá sa skladá z 2 ramien, ku ktorým je pripevnených 5 ks postavičiek v podobe medvedíkov. Výrobok sa predáva zabalený v priesvitnej fólii s prilepeným štítkom, ktorý obsahuje údaje o výrobku. "Na štítku sú okrem iného uvedené aj nasledujúce údaje: číslo výrobku N: 249640, model: GJ40, EAN kód: 8584156249640 a označenie CE," priblížila SOI.

Aj pri tejto hračke hrozí riziko udusenia. Pri skúške ťahom silou v rozmedzí 21 N až 70 N sa uvoľnili jednotlivé časti medvedíkov. Predné a zadné nohy, telo a hlava úplne zapadli do valca na malé časti, čo sa pri hračkách pre deti do 3 rokov nesmie stať a to v akejkoľvek polohe úplne. "Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí, vkladať si predmety do úst, pri používaní tejto hračky hrozí riziko zablokovania dýchacích ciest," varuje inšpekcia.

Opatrenia na trhu

Slovenská obchodná inšpekcia umožnila vo všetkých prípadoch kontrolovanej osobe prijať nápravné opatrenia, ktorými sa kontrolovaná osoba zaviazala k nesprístupňovaniu nebezpečného výrobku na trhu, k jeho stiahnutiu z trhu, ako aj k informovaniu spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. K podobnému kroku už prístúpila tento týždeň aj v inom prípade.

"Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny, opravu výrobku v primeranom čase, ak možno zaistiť bezpečnosť opraveného výrobku alebo na výmenu výrobku za bezpečný výrobok rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa," deklaruje inšpekcia a odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.