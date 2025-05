Z trhu stiahli nebezpečný výrobok na FOTO! Kupujú ho takmer všetci rodičia, hrozí UDUSENIE

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Slovenská obchodná inšpekcia odhalila, že sa na slovenskom trhu nachádzal výrobok, ktorý predstavuje pre spotrebiteľa riziko ohrozenia zdravia, a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o výrobok "Detská hračka – penové puzzle Teddies 00310032", pôvodom z Číny.

Inšpekcia priblížila, že penová podložka sa skladá z 10 kusov rôznofarebných veľkých penových dielov s motívmi zvierat. Výrobok sa predáva zabalený v priesvitnej fólii s papierovým štítkom, ktorý obsahuje údaje o výrobku. Na papierovom štítku je uvedené číslo výrobku 00310032, EAN kód: 8592190310325 a označenie CE.

Dôvodom nebezpečnosti výrobku je mechanické riziko, t.j. riziko poranení. "Hračky a odnímateľné súčasti hračiek pre deti do 3 rokov nesmú v akejkoľvek polohe úplne zapadnúť do valca na malé časti. Z hračky s motívom korytnačky, leva, ryby, morského koníka, tučniaka a koníka sa pri skúške ľahko oddelili časti, ktoré úplne zapadli do valca na malé časti. Zároveň sa pri skúške ťahom silou 48 – 52 N v ťahu od hračky oddelili jednotlivé rožné časti, ktoré sú takisto malými časťami," opisuje inšpekcia. Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí, vkladať si predmety do úst, pri používaní tejto hračky hrozí riziko zablokovania dýchacích ciest.

Výrobok nariadili stiahnuť z trhu

Slovenská obchodná inšpekcia priblížila, že umožnila kontrolovanej osobe prijať nápravné opatrenia, ktorými sa kontrolovaná osoba zaviazala k nesprístupňovaniu nebezpečného výrobku na trhu, k jeho stiahnutiu z trhu, ako aj k informovaniu spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku.

"Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny, opravu výrobku v primeranom čase, ak možno zaistiť bezpečnosť opraveného výrobku alebo na výmenu výrobku za bezpečný výrobok rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa," deklaruje inšpekcia, ktorá odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.