Koalícia si pri vetovaných zákonoch podľa Matoviča neverí: Obviňuje Hlas-SD z dvojakého postoja

Igor Matovič (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Koaličné strany si pri rokovaní o prezidentom SR Petrom Pellegrinim vetovaných zákonoch navzájom neveria. Preto ich zaradili ku koncu aktuálnej schôdze. Na tlačovej konferencii to v utorok vyhlásil poslanec Národnej rady (NR) SR Igor Matovič (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Predseda koaličnej strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok si podľa neho šliape po jazyku, keďže jeho poslanci za právnu úpravu najskôr hlasovali a dnes nechcú prezidentovo veto prelomiť.

VIDEO

Vyjadrenie strany Hnutie Slovensko na aktuálnu politickú situáciu (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Šutaj Eštok sa dostal úplne krásne na úroveň Andreja Danka, ktorý takisto najprv schváli, sám hlasuje za transakčnú daň a potom sa zrazu pozerá na to, že aké je to strašidlo. Pomaly bude hovoriť, že kto to tu schválil,“ uviedol Matovič.

Igor Matovič (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Poslanec NR SR Marek Krajčí (Slovensko, Za ľudí, KÚ) zároveň avizoval, že zákonodarcovia zaradení v zdravotníckom parlamentnom výbore budú žiadať ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby odprezentoval analýzu poplatkov v slovenskom zdravotníctve. „Momentálne strana Smer spolu s opozíciou odhlasovala, že do desiatich dní predseda zdravotníckeho výboru zvolá tento výbor, na ktorý bude pozvaný minister zdravotníctva Kamil Šaško a bude od neho vyžiadaná táto analýza, pri ktorej podľa všetkého už niektorí hovoria, že je dávno hotová,“ vyhlásil.

Marek Krajčí (Zdroj: Topky/Ramon Leško)