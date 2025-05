Veľké opatrenia: Česko upozorňuje na americký vojenský konvoj! Smeruje na cvičenia NATO... Tajnosti na Slovensku?

Ilustračné foto (Zdroj: profimedia.sk)

PRAHA/BRATISLAVA - Cez Česko sa od pondelka do stredy presúvajú americké jednotky na cvičenie Severoatlantickej aliancie (NATO) do Rumunska. Prejazdy sú tam naplánované na nočné a skoré ranné hodiny, vojaci sa budú presúvať po diaľniciach D5, D0 a D1 na ceste 38 do Rančířova, odkiaľ budú pokračovať na hraničný priechod Břeclav. Či bude prechádzať aj cez Slovensko sme oslovili Ministerstvo obrany SR, no to bližšie informácie neoznámilo a ani polícia. Veľvyslanectvo USA v SR ale prechod potvrdilo. Zo slov Ozbrojených síl SR sa dá vyčítať súčinnosť Slovenska pri prechode konvoja.