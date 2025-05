Po útoku medvedice sa rozhorel ďalší konflikt v koalícii: Huliak naložil Kuffovi! Prišla tvrdá REAKCIA

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

K útoku došlo v sobotu popoludní. Na muža zaútočila v kompetenčnom území Správy Národného parku Veľká Fatra, v katastrálnom území obce Sučany medvedica, ktorá mala v tom čase pri sebe dve mláďatá. Incident sa odohral v areáli miestnej firmy. Napadnutý muž utrpel viaceré zranenia a bol záchrannou zdravotnou službou prevezený do Univerzitnej nemocnice v Martine.

Ako informoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa (nominant SNS), na miesto udalosti sa v krátkom čase dostavil Zásahový tím Fatra, ktorý oblasť aktuálne monitoroval s využitím drona vybaveného termovíziou. Zásahový tím na mieste taktiež zaznamenal pobytové znaky medveďa hnedého. „Monitorované sú viaceré medvede, a nedávno sme v súčinnosti s Ozbrojenými silami SR v Sučanoch eliminovali problémového medveďa. Spolu s poľovníkmi bolo zatiaľ odlovených viac ako 23 jedincov,“ uviedol bezprostredne po útoku Kuffa.

Obec Sučany obyvateľov upozornila, aby sa nepohybovali v okolí závodu PREFA, kde došlo k útoku. V okolí boli rozmiestnené fotopasce a výstražné informačné tabule, ktoré upozorňujú verejnosť na zvýšený výskyt medveďa hnedého. Štátna ochrana prírody nevylučuje možnosť eliminácie týchto jedincov.

Huliak skritizoval vedenie rezortu

Na vzniknutú situáciu zareagoval minister športu Rudolf Hulika. „Koľko neschopnosti budeme musieť ešte na Slovensku zažiť, kým si niekto neuvedomí, že otázku premnoženej populácie medveďa zjavne nezvláda. Koľko napadnutá ešte budeme musieť zažiť? Koľko smrteľných prípadov na Slovensku ešte bude musieť byť, aby si niekto uvedomil svoju uvedomil svoju nekompetentnosť a odovzdal tému premnoženej populácie medveďa poľovníkom, z ktorých by urobil dobrovoľných členov zásahového tímu,“ kritizoval Huliak súčasný stav. Podľa neho je tiež potrebné urobiť perimetre okolo dotknutých obcí a dotknutých oblastí.

Svoju kritiku adresoval konkrétne štátnemu tajomníkovi ministerstva životného prostredia Filipovi Kuffovi (nominant SNS). „Pýtam sa, koľko bude ešte treba zranených na Slovensku, aby poľovníci, ktorí majú na toto výcvik poľovné zbrane, psy a vybavenie, vedeli túto otázku vyriešiť šmahom ruky,“ povedal. Tvrdí, že má 10 žiadostí o výnimky v ich združení a viac ako tri týždne nedostal ohľadom nich odpoveď. „Pýtam sa, ideme ten problém tlačiť pred sebou dovtedy, kým nebude ďalší mŕtvy. Už si to treba uvedomiť, kto, akým spôsobom a ako kompetentne riadi svoje záležitosti,“ dodal.

Huliak podšľa Kuffu vyrýva ako malý chlapec

Kuffa sa voči kritike Rudolfa Huliaka ohradil. "Huliakovi som zatiaľ nikdy neposlal odkaz cez médiá ani cez siete. Ešte dávnejšie som mu poslal SMS, v ktorej som ho požiadal, aby si mňa, môjho otca a ministra Tarabu nebral do úst. Nepomohlo – nepochopil. Vyrýva ako malý chlapec,“ odkázal.

Pripomenul, že členovia zásahového tímu sú zároveň aj poľovníci. „Keďže sa rozhodnutia začali vydávať priamo poľovníckym združeniam, nemá zmysel zriaďovať ´dobrovoľný zásahový tím´. Aj keď sa Huliak tvári, že objavil Ameriku, tento model som pôvodne navrhoval ja. Nakoniec sme doň nešli, pretože sa zmenil zákon a pribudla možnosť žiadať o výnimku. Tým pádom to celé stratilo význam,“ uviedol Kuffa. Tiež uviedol, že zatiaľ čo za ministrovania Jána Budaja nebola vydaná žiadna výnimka, pod ich vedením ich sprocesovali už takmer sto.

„A na záver ešte jedna podstatná poznámka. Huliak sa sám vyjadril do médií, keď sa pomyselne bil do hrude a hrdinsky prehlásil: ´Jáá som zabezpečil, že ochranu prírody a aj medveďa zobrali Kuffovi a presunuli´ (v tom čase pod štátnu tajomníčku, pod ktorú patrila ŠOP SR aj odbory, ktoré riešili medveďov). Riaditeľka sekcie bola ´od Huliaka´, riaditeľ Štátnej ochrany prírody takisto. To len taká poznámka na okraj,“ povedal. „A teraz – opäť ako malý chlapec, ktorý zabudol, čo povedal včera – znova rozdáva hrdinské vyhlásenia, pomyselne sa bijúc do hrude,“ dodal na adresu koaličného partnera.