Krvavý útok medveďa pri Sučanoch! Kuffa ukázal šokujúce fotky obete: Zábery nie sú vhodné pre citlivé povahy

(Zdroj: Facebook/Filip Kuffa • SNS - ŽIVOT NS)

Upozornenie: Fotografie v článku nie sú vhodné pre maloletých a citlivé povahy.

K dramatickému útoku medveďa došlo minulú sobotu popoludní v katastrálnom území obce Sučany, v areáli miestnej firmy v kompetenčnom území Správy Národného parku Veľká Fatra. Podľa dostupných informácií zaútočila na muža medvedica s dvomi mláďatami. Napadnutý muž utrpel viaceré zranenia, na mieste mu pomáhala záchranná zdravotná služba, ktorá ho previezla do Univerzitnej nemocnice v Martine.

Na miesto sa krátko po incidente dostavil Zásahový tím Fatra, ktorý nasadil dron s termovíziou a potvrdil pobytové znaky medveďa hnedého v oblasti. Obec Sučany následne varovala obyvateľov, aby sa nepohybovali v okolí závodu PREFA, kde došlo k napadnutiu. V okolí boli rozmiestnené fotopasce a výstražné tabule. Štátna ochrana prírody SR nevylučuje elimináciu problémových jedincov.

Situácia vyvolala silnú reakciu štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Filipa Kuffu (SNS), ktorý na svojom profile na sociálnej sieti Facebook zverejnil zábery poraneného muža. Uviedol, že ide o „originálne fotografie“ z posledného útoku. „Už som v televíznej debate vyhlásil, že tisíckrát radšej pôjdem do konfliktu s Európskou komisiou, ako by som mal chodiť na pohreby alebo sa pozerať na takéto fotky po útoku medveďom. Mimochodom, aj tu je jasne vidieť, že medvede útočia na hlavu. Stačí jeden silný úder alebo zahryznutie do krku a...,“ napísal Kuffa.

