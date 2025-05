Prognostické modely ukazujú, aké budú najbližšie mesiace: Jún sa bude vymykať normám! Na TOTO sa pripravte

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Posledné dni boli na Slovensku mimoriadne chladné, až nezvyčajne na tak vysoký dátum v kalendári. Vyzerá to, akoby zima zo Slovenska nechcela ani odísť, no už teraz sú k dispozícii predbežné prognózy, aké bude leto. Podľa meteorológa Pavla Matejoviča sa bude vymykať dlhodobým priemerom, no viaceré prognostické modely sa zhodujú, že sa treba pripraviť na abnormálne teplé leto.