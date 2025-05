Havaroval s Teslou, požiar zničil ďalšie dve autá a ešte k tomu nafúkal: Nejazdite opití, vyzývajú policajti

(Zdroj: FB / Polícia SR - Bratislavský kraj)

Celé sa to udialo v noci zo soboty na nedeľu, krátko po 2:30. Seneckí policajti boli vyslaní k dopravnej nehode na Seneckej ceste v obci Veľký Biel. "Po príchode na miesto nehody zistili, že 45-ročný vodič vozidla zn. Tesla narazil do zaparkovaných vozidiel zn. Peugeot a Deawoo a následne aj do stĺpu verejného osvetlenia, následkom čoho začali vozidlá horieť. Na mieste zasahovali tak príslušníci Hasičského a záchranného zboru, ktorí požiar uhasili, ako aj privolaná aj rýchla zdravotná pomoc, ktorá na mieste vodiča ošetrila a následne previezla do zdravotníckeho zariadenie," informovali bratislavskí policajti na sociálnej sieti.

Väčší šok prišiel po tom, ako vodičovi Tesly dali fúkať - zistili totiž, že za volant sadol opitý. Počas dychovej skúšky nafúkal takmer jedno promile. Objasnením presných príčin a okolností tejto dopravnej nehody sa zaoberajú seneckí dopravní policajti.

"Opäť Vám pripomíname, že jazdou pod vplyvom alkoholu zbytočne riskujete a ohrozujete nielen seba a ostatných účastníkov cestnej premávky, ale môžete spôsobiť aj majetkové škody, ku ktorým by nemuselo vôbec dôjsť. Preto ešte raz - v žiadnom prípade nejazdite pod vplyvom alkoholu!" uzavreli.