Vodiči, POZOR! NDS v noci uzavrie úsek D3 vrátane tunela Považský Chlmec

Ilustračné foto (Zdroj: NDS a.s.)

„Počas nočných hodín prebehne čistenie tunela, kanalizácie, SOS kabín, kontrola požiarneho vodovodu a ďalšej technológie. Uzávera je plánovaná od sobotného večera 20.00 h do nedele rána. Obchádzková trasa povedie po ceste I/61 cez mesto Žilina od Strážova. Trasa od Brodna pôjde po ceste I/11,“ uviedli z NDS. V údržbových prácach v tuneli Považský Chlmec bude NDS pokračovať aj v noci zo štvrtka 29. mája od 19.00 h do piatkového rána a následne od večera 30. mája 20.00 h do nedeľného poobedia.

Pravidelná údržba tunelov je z hľadiska ich prevádzky podľa NDS nevyhnutná. „Údržbou sa predchádza poruchám a zaisťuje sa tak bezpečnosť motoristov. NDS neustále zefektívňuje proces pravidelnej údržby a servisu tunelov naprieč Slovenskom. Súčasné uzávery v porovnaní s minulými rokmi sú o pár desiatok hodín kratšie. Práce sú zároveň nastavené tak, aby servis prebiehal najmä počas nočných hodín, teda v najmenšej miere ovplyvňoval plynulosť dopravy,“ dodali z NDS.