Jedinečná príležitosť! Štát sa zbavuje majetku: TENTO rodinný dom môže byť váš za ROZPRÁVKOVÚ sumu

(Zdroj: ROPK)

NITRA - Rodinný dom len za 30-tisíc eur? Možné to je. Okresný úrad Nitra totiž zverejnil v Registri ponúkaného majetku štátu ponuku na predaj rodinného domu v obci Svätý Peter v okrese Komárno. Záujemcovia však musia splniť viacero podmienok.

Okresný úrad Nitra zverejnil ponuku 20. mája. Ide o rodinný dom v obci Svätý Peter v okrese Komárno s rozlohou 758 m2. Jeho vyvolávacia cena je 30 170 eur. Lehota na doručovanie ponúk končí 17. júna 2025. Termín obhliadky nehnuteľnosti je dohodou. Nehnuteľnosť sa predáva v takom stave, v akom sa momentálne nachádza.

(Zdroj: ROPK)

Záujemcovia musia splniť viacero požiadaviek. Cenovú ponuku musia doručiť v uzatvorenej obálke, ktorá je označená podľa požiadaviek správcu. Ponuka musí spĺňať požadované náležitosti uvedené na webe ROPK. Správca tiež žiada zloženie finančnej zábezpeky vo výške 3-tisíc eur a to do konca lehoty. Zábezpeka sa započítava do splatenia kúpnej ceny.

Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu:

ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom;

ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou;

ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku.

"Všetci záujemcovia, ktorých cenové ponuky spĺňajú určené podmienky, budú vyzvaní najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii. Na záujemcami zadané emailové adresy budú zaslané všetky zákonom stanovené informácie. Úspešného záujemcu vyzve správca majetku štátu k uzatvoreniu zmluvy," informujú na webe s tým, že návrh kúpnej zmluvy predloží správca majetku štátu.