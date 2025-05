Murín po škandále v Prahe KONČÍ ako šéf literárneho centra! Šimkovičová ho odvolala z funkcie

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odvolala Gustáva Murína z funkcie (Zdroj: SITA/Nina Bednáriková, Topky/Ján Zemiar)

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odvolala z funkcie dočasne povereného riaditeľa Slovenského literárneho centra Gustáva Murína. Informuje o tom denník SME, ktorému to potvrdili viacerí zamestnanci centra. Podľa ich slov však má Murín naďalej pracovať v centre ako zamestnanec, nie je ale jasné, na akej pozícii. Zatiaľ nie je známe, kto literárne centrum povedie.

Odvolanie Murína prichádza po jeho kontroverznom vystúpení na Medzinárodnom knižnom veľtrhu a literárnom festivale Svět knihy v Prahe. Na veľtrhu v diskusii prirovnal feminizmus k nacizmu a okrem iného tiež označil bývalého českého prezidenta Václava Havla za bábku. Následne sa šéfredaktorovi českého denníka vyhrážal právnikmi a žiadal, aby jeho výroky neboli zverejnené. Murín v e-mailovej komunikácii opakovane žiadal o autorizáciu svojich výrokov a obvinil novinárku Ivanu Svobodovú z neetického správania a nevhodne narážal na jej vzhľad.

Otvorený list so žiadosťou o odvolanie Murína adresovali ministerke kultúry zamestnanci centra. List prezidentovali Petrovi Pellegrinimu zase adresovali osobnosti literárnej scény. Murína vymenovala do funkcie Šimkovičová 8. januára po tom, čo bez uvedenia dôvodu odvolala vtedajšieho štatutára Slovenského literárneho centra (SLC) Pavla Sibylu. Ministerstvo Murína označilo za osobnosť s bohatými skúsenosťami v oblasti literatúry, novinárstva a medzinárodnej spolupráce.

Reakcia SaS na odvolanie Murína

Podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) sa potvrdzuje, aké toxické a škodlivé nominácie dosadzuje do funkcií ministerka kultúry. "Konečne urobila krok správnym smerom, ale ťažko ju za to chváliť. Tento výber nemal nikdy prejsť. Je to len ďalší dôkaz, že nominácie ministerky Šimkovičovej sú neodborné, toxické a škodia kultúre aj inštitúciám, ktoré by mala chrániť a rozvíjať," uviedol tímlíder SaS pre kultúru René Parák.



Strana Sloboda a Solidarita opakovane upozorňuje, že pod vedením Martiny Šimkovičovej sa kultúra mení na priestor pre politických nominantov a osobnosti bez odbornej či morálnej integrity. "Ak chceme, aby slovenská kultúra mala vážnosť a rešpekt doma i v zahraničí, musíme prestať tolerovať politické nominácie a zabezpečiť profesionálne a zodpovedné vedenie kultúrnych inštitúcií," dodáva SaS.

Slováci v Prahe podporili novinárku Svobodovú

Slováci zo spolkov Pražská kaviareň z.s. a Srdcom doma o.z. zorganizovali stretnutie s Ivanou Svobodovou – redaktorkou týždenníka Respekt, ktorá sa stala terčom urážok a slovných útokov Murína. Stretnutia sa zúčastnil aj Fedor Gál, Viera Kučerová z neziskovej organizácie Bona Fide aj advokád Roman Kvasnica, právny zástupca rodiny Kušnírových.

(Zdroj: Srdcom doma o.z.)

Roman Kvasnica venoval Ivane Svobodovej kyticu kvetov. Sám komentoval potrebu byť aktívnym za lepšie Slovensko a Česko slovami: "Nie je čas sa báť, pokiaľ ide o niečo, čo nás presahuje".

(Zdroj: Srdcom doma o.z.)

"Súčasná Vláda SR vymenúva do funkcií stále viac nekompetentných osôb, ktorí zastávajú odsúdeniahodné postoje. S nimi sa zahraniční Slováci nestotožňujú," uviedlo občianske združenie Srdcom doma.

(Zdroj: Srdcom doma o.z.)