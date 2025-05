Ficova vláda sa orientuje na komunistické krajiny, kritizuje KDH: Žiada decentralizáciu moci

Milan Majerský (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Zahraničnopolitická orientácia

„Vnímame to tak, že jeho zahraničnopolitická orientácia je na všetky štyri komunistické strany. Rusko a návšteva Moskvy, Čína ho tiež láka, Kuba a v neposlednom rade Vietnam. My vnímame stopu 40-ročného útlaku komunistickej strany, tie časy, keď mohla byť iba jedna strana, jeden vodca a jeden názor, sú za nami,“ zdôraznil Majerský. Týmto postojom podľa neho Smer-SD vyháňa mladých ľudí zo Slovenska. „Patríme medzi civilizované krajiny, naším svetom je Európska únia a NATO, tam mal ísť vyjednávať Robert Fico, nie do Moskvy,“ podotkol predseda.

Najslabšia vláda v histórii

Podpredseda KDH Viliam Karas dodal, že vláda nevie spravovať krajinu a je najslabšou v histórii Slovenska. Skritizoval, že premiér nemá ambíciu pre svoje projekty a plány presahujúce štvorročné obdobie získavať podporu z opozičných radov. „Či už je to konsolidácia, budovanie infraštruktúrnych projektov, jadrových elektrární, nemocníc, toto sú všetko témy, kde treba rokovať a hľadať aj súhlas opozície,“ skonštatoval.

Vedenie KDH sa na rokovaní so zástupcami samospráv dotklo aj problému, s ktorým sa v súčasnosti niektorí starostovia a primátori najviac boria, a to sú túlavé psy. Poslanec a podpredseda hnutia Igor Janckulík upozornil, že podľa oficiálnych štatistík je na Slovensku 8000 túlavých psov, hovorí sa však, že je ich trikrát viac. Hnutie preto plánuje pripraviť poslanecký návrh zákona, ktorý bude riešiť kastráciu, čipovanie a množiarne psov. Poslanec KDH František Majerský, ktorý na problém upozornil, ocenil, že sa o problematiku zaujíma šéf rezortu pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD). Návrh zákona chcú do parlamentu predložiť čo najskôr. Odhaduje, že by v prípade odsúhlasenia mohol vstúpiť do platnosti ešte tento rok. „Nemáme problém s tým, keby si ho chcela osvojiť aj koalícia,“ dodal.

Decentralizácia verejnej správy

Hnutie sa tiež dotklo témy decentralizácie, podľa KDH je dôležité posunúť kompetencie a financie na čo najnižšiu úroveň primátorom a starostom. „Funguje to tak vo vyspelých západných krajinách, v Poľsku až 44 percent eurofondov je posunutých na vojvodstvách, tou istou cestou sa chce vydať aj Rumunsko. Konečne by to mohli pochopiť aj naši vládni predstavitelia, pretože dnes majú slovenské regióny len 19 percent eurofondov a uvažuje sa, že im chcú z toho zobrať 400 miliónov eur. Silné regióny znamená silná krajina, nie naopak,“ uzavrel predseda.