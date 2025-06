Systém ospravedlňovania vymeškaných hodín žiakov sa zmení: Úprava hovorí o dvoch režimoch

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Systém ospravedlňovania vymeškaných hodín sa zmení. Týkať sa to bude žiakov základných a stredných škôl aj detí, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie v materských školách. Vyplýva to z novely školského zákona, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok schválili.

Úprava hovorí o dvoch režimoch pri ospravedlňovaní - prísnejšom a voľnejšom. Miernejší režim budú môcť uplatňovať školy, ktoré počas sledovaného obdobia školského roka nepresiahnu určitú hodnotu počtu vymeškaných hodín. V takomto prípade budú môcť ospravedlniť bez potvrdenia lekára vyšší počet vyučovacích hodín. Novela tiež zavedie možnosť, aby sa školy v priebehu školského roka mohli posunúť zlepšením dochádzky do miernejšieho režimu.

Cieľom je upraviť podmienky ospravedlňovania tak, aby sa nezvyšovala administratívna záťaž

Pre oba režimy bude platiť, že škola bude môcť žiaka v prípade choroby ospravedlniť bez lekárskeho potvrdenia päť po sebe nasledujúcich kalendárnych dní a materská škola sedem dní. Vo voľnom režime bude môcť škola ospravedlniť desať dní za kalendárny mesiac a zároveň najviac 15 dní za posledné dva mesiace. V prísnejšom režime budú môcť školopovinní žiaci pre ochorenie vymeškať bez potvrdenia lekára najviac 15 dní za školský polrok. V prípade materskej školy to vo voľnejšom režime bude 14 dní za mesiac, respektíve 21 dní za dva mesiace a v prísnejšej verzii najviac 21 dní za školský polrok.

Rezort argumentoval, že cieľom návrhu je upraviť podmienky ospravedlňovania neprítomnosti detí tak, aby sa nezvyšovala administratívna záťaž detských lekárov, ale zároveň nedochádzalo k nárastu absencie. Poslanci k novele schválili aj pozmeňujúci návrh. Ten okrem iného zavádza možnosť poskytovať štipendium žiakom stredných škôl ako určitú formu motivačného príspevku za protihodnotu v podobe záväzku daných žiakov stať sa súčasťou Ozbrojených síl SR a po dohodnutú dobu.

Pozmeňujúci návrh upravoval aj iné legislatívy

Pozmeňujúci návrh však upravoval aj iné legislatívy. Poslanci tak schválili napríklad zmeny v zákone o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Tie hovoria o tom, že zdravotné poisťovne, ktoré už v súčasnosti odovzdávajú údaje o zozname čakajúcich poistencov na zdravotnú starostlivosť Národnému centru zdravotníckych informácií, nebudú zasielať rovnaké údaje aj na iné inštitúcie. Upraví sa tiež zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Po novom bude poskytovateľ povinný umožniť osobe poverenej vykonávať duchovenskú činnosť vstup do nemocnice, ak jej prítomnosť nenarúša poskytovanie starostlivosti. V prípade porušenia povinnosti bude môcť ministerstvo zdravotníctva uložiť poskytovateľovi pokutu do výšky 500 eur.

Poslanci pozmeňujúcim návrhom schválili tiež zmeny v zákone o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti. Pre zdravotné poisťovne sa napríklad vypúšťa povinnosť predkladať ministerstvu údaje o spotrebe ústavnej starostlivosti za každého poistenca. Nebudú už mať ani povinnosť vytvoriť a viesť zoznam čakajúcich poistencov na základe návrhu na plánovanú starostlivosť zaslaného prevádzkovateľom nemocnice alebo poskytovateľom jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

Opozícia kritizuje prílepky k novele školského zákona

Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR kritizovali v pléne parlamentu pozmeňujúce návrhy k novele školského zákona. Označili ich za prílepky, ktoré rokovací poriadok neumožňuje. Opozičný poslanec Peter Stachura (KDH) odmieta, aby Národná rada SR prijímala zákony takýmto spôsobom. „Vy ste si týmito prílepkami dovolili, a ja vám to tu ešte raz odcitujem, čo všetko meniť a do ktorých zákonov zasahujete. Zákon o správnych poplatkoch, zákon o zdravotnej poisťovni, o NCZI, o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, zasahujete do kompetenčného zákona, zasahujete do zákona o financovaní základných škôl, vytvárate Slovenský historický ústav v Ríme, zasahujete do zákona o štátnej službe, zasahujete do zákona o zdravotnej starostlivosti a hovoríte aj do zákona o štátnej službe, o profesionálnych vojakoch,“ uviedol Stachura v pléne.

Opozičný poslanec podotkol, že sa k pozmeňujúcim zákonom dostal vo štvrtok, v ten istý deň, keď sa o nich hlasovalo. „Dnes som sa dozvedel, že prišla zásadná zmena. Priniesli ste sem strašne veľa prílepkov, ktoré ja si naozaj neviem ani poriadne prečítať a zhodnotiť, či sú dobré alebo zlé,“ vyhlásil. Poslanec Ondrej Dostál (SaS) poznamenal, že medzi pozmeňujúcimi návrhmi k novele zákona bolo 12 prílepkov. „Zákon o rokovacom poriadku zakazuje schvaľovať prílepky,“ podotkol. Námietka proti označeniu pozmeňujúceho návrhu ako prílepok sa má podľa neho využiť, iba ak je sporné, či ide o prílepok. Upozornil, že všetci zainteresovaní priznali, že ide o prílepky a snažili sa vysvetliť obsah návrhov.

Schválenie pozmeňujúcich návrhov sa nepáči ani predsedovi poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michalovi Šipošovi. „Vy tu robíte z tohto parlamentu jeden cirkus. Jeden veľký chaos. Dvanásť prílepkov, ešte na to zneužijete aj pani docentku Puškárovú, ja som si myslel, že je to človek, ktorý by sa pod takéto niečo v živote nepodpísal,“ vyhlásil Šipoš o koaličnej poslankyni NR SR Paule Puškárovej (Hlas-SD), ktorá hlasovanie ako spravodajkyňa uvádzala.