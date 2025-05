Vláda má rokovať o novele zákona o pobyte cudzincov i naplnení zásobníkov plynu

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Pravidlá pri prijímaní cudzincov by sa na Slovensku mali zmeniť. Platnosť víz vydaných na požiadanie o pobyt by sa mala predĺžiť z 90 na 120 dní, rovnako by sa mali zrušiť niektoré administratívne povinnosti. Vyplýva to z návrhu novely zákona o pobyte cudzincov, o ktorom bude na svojej stredajšej schôdzi rokovať vláda. Ministerstvo vnútra (MV) si od zmien, ktoré navrhuje prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní, sľubuje zjednodušenie systému a odbremenenie cudzineckej polície.