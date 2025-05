Bratislavčana čakal pri návšteve Miletičky ŠOK! Keď uvidel CENU čerešní, skoro odpadol: To myslia vážne?!

Čerešne na Miletičke (Zdroj: Facebook/Nekŕmte nás odpadom)

Čerešne sú skvelé v koláčoch, zavárané a obľubujeme si ich pochutnať len tak. Najlepšie chutia domáce alebo z trhu. Na sociálnej sieti sa však objavil príspevok na stránke Nekŕmte nás odpadom, po ktorom asi väčšinu ľudí chuť na toto ovocie prešla. Dôvodom je ich cena.

"Na Miletičke stáli čeresne pomaly viac, ako hovädzia sviečkovica," píše jeden Bratislavčan a dodáva, že cena 12,50 eura, ktorá bola uvedená pri čerešniach, je len za 500 gramov.

(Zdroj: Facebook/Nekŕmte nás odpadom)

Pod príspevkom sa následne rozpútala búrlivá diskusia. "To je hádam z rajskej záhrady...za takú cenu," reagovala Zuzana. "Vymením obličku za 1 kg čerešní," zažartoval ďalší komentujúci. "Nenormálne ceny, nepamätám sa, že by niekedy predtým dávali cenovky za pol kila, vždy bola cena za kilo. Takto oklamú starých ľudí, ktorí si myslia, že cena je za jeden kilogram, už som to zažila na tržnici," píše Dáša. "Nekupujte a cena pôjde dolu," radia viacerí v komentároch.

V ponuke na trhu boli aj čerešne v cene 20 eur za 1 kg (Zdroj: Ela Krnáčová)