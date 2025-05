Budúce nevesty, zbystrite! V tomto luxusnom hoteli môžete mať svadbu aj s nízkym rozpočtom

(Zdroj: Hotel Zlatý Kľúčik)

V Hoteli Zlatý Kľúčik ste pomohli nevestám zrealizovať už množstvo svadieb rôznych rozmerov. Prezraďte nám, čo sú pre vás najväčšie výzvy pri plánovaní svadby akéhokoľvek druhu?

Plánovanie svadobného dňa si vyžaduje precíznosť a zmysel pre každý detail. Výzvami sú najmä zladenie predstáv snúbencov s ich rozpočtom, správny výber dodávateľov a celkovo nájdenie balansu medzi predstavami a skutočnosťou. Obrad pod holým nebom je krásnou súčasťou svadby, avšak ideálne počasie nevieme z našej strany zaručiť. Aj preto je veľmi dôležité operatívne reagovať a mať vždy v zálohe plán „B“. Hoci dnes pozorujeme trend menších svadieb, stále sú v obľube aj svadby s väčším počtom hostí. Faktom je, že je veľmi ťažké zorganizovať predovšetkým svadbu pre 100 ľudí, ktorí nie sú z okolia a potrebujú sa ubytovať, stihnúť obrad a premiestniť sa naspäť do hotela. To si vyžaduje veľmi precízne plánovanie presunov, správny časový harmonogram a hlavne zodpovednú osobu za koordinovanie celkového priebehu svadby. Poslednou výzvou sú zmeny na poslednú chvíľu, ktoré jednoducho k svadobnému svetu patria. Príkladom je zmena sedenia, zmena obradu kvôli počasiu, časový sklz a veľa ďalšieho, čo musíme, ako svadobný dodávatelia zvládnuť a prispôsobiť k spokojnosti snúbencov.

Vy sa radíte k svadobným koordinátorkám, ktoré už dávno nie sú nováčikom v tomto obore. Čo všetko táto práca obnáša?

Práca svadobnej koordinátorky obsahuje viac ako len usmiatu slečnu. Koordinátorka vám je vždy k dispozícii, vyrieši za vás každý problém alebo zachráni akúkoľvek situáciu. Je to vynaliezavá a kreatívna práca, ktorá musí človeka napĺňať, aby v nej mohol pokračovať. Ako svadobná koordinátorka som svadobčanom pravou rukou, psychológom, poradcom občas cukrárom, niekedy krajčírom alebo aj opravárom. Mojou hlavnou úlohou je ich pripraviť a zasvätiť do svadobného sveta. Neodmysliteľnou súčasťou mojej práce je nepretržitá komunikácia a riešenie všetkých vzniknutých otázok ohľadom svadby. Ja, ako koordinátorka párom zabezpečím 100%-ný servis pre svadbu bez zbytočných starostí a budem im oporu počas celého svadobného dňa.

O akú svadbu v rámci kapacít majú Slováci v dnešnej dobe záujem?

Veľkosť svadieb sa vplyvom trendov, samozrejme, zmenšuje a počet hostí na svadbe klesá, čo nám však prináša možnosť vytvoriť decentnú, ale zároveň plnohodnotnú svadobnú atmosféru. Do popredia sa dostávajú jednoduché a elegantné svadby v kruhu najbližších. Ak páry túžia po svojom vysnívanom dni v spoločnosti úzkeho kruhu ľudí s nádychom noblesy, určite sme pre nich tým správnym miestom.

Akými priestormi disponuje Hotel Zlatý Kľúčik v Nitre? Polohu má naozaj exkluzívnu.

Áno, hotel je postavený na naozaj výnimočnom mieste a okrem dizajnových priestorov disponuje každý z nich panoramatickými výhľadmi na celú Nitru, a tak svadobčania majú ideálny priestor aj na romantické fotografie. Čo sa týka priestorov, v hoteli nájdete svadobné sály pre každý typ svadby či už hľadáte jemnú eleganciu v parížskom štýle alebo luxusnú svadbu v štýle glamour. Pre komorné, ale zároveň elegantné svadby je ideálny priestor Reštaurácie Clé d’Or s kapacitou 25 hostí. Pre väčšiu svadbu v luxusnom štýle s kapacitou až 160 hostí je ideálna Sála Louis XIV. Výhľady z tohto priestoru sú naozaj famózne. Romantická svadba s kapacitou 130 hostí so záhradou vhodnou na obrad a terasou s výhľadom na mesto je nádherná v priestore Svadobného pavilónu. Posledným miestom pre svadbu v provensálskom štýle s terasou a s výhľadom na Nitru je ikonická Reštaurácia Frenchie Terrasse s kapacitou 30 hostí. Zároveň priestor tejto reštaurácie je vhodný aj na grill party na terase pre spestrenie programu pozvaným hosťom.

Spomínali ste luxusnú svadbu, čo si často ľudia automaticky spájajú s vysokou cenou. Aká je, teda, realita ak sa bavíme konkrétne o Hoteli Zlatý Kľúčik?

Luxusná svadba je spojenie štýlového priestoru, elegancie a výborného jedla. V hoteli nájdete všetky tieto elementy, čo svadbu pozdvihuje na vyššiu úroveň. Avšak, to automaticky neznamená, že sme pre snúbencov nedostupní. Skladba cenovej svadobnej ponuky závisí od samotného výberu páru a naše služby sú variabilné. Aj preto vieme so svadobným rozpočtom neustále pracovať. Všetko záleží od náročnosti svadby a, samozrejme, od počtu hostí. Pristupujeme rovnako ku každej svadbe či už dostaneme požiadavku na komornú v okruhu najbližších alebo máme požiadavku zorganizovať svadbu ako udalosť roka pre 150 ľudí. Rozpočet je, preto u nás variabilný a každý pár si vie vybrať, o, čo konkrétne má záujem v rámci ich stanoveného rozpočtu.

Ak sa máme baviť o reálnych číslach, poďme si to rozmeniť na drobné. Koľko v priemere môže stáť svadba v Hoteli Zlatý Kľúčik?

Všetko sa odvíja od počtu hostí a náročnosti snúbencov. Komornejšiu svadbu v priestoroch Reštaurácie Clé d’Or so svadobným prestieraním, prípitkom, 3-chodovým servírovaným menu, druhou večerou, kávou, nealko nápojmi a obradom v priestore hotela vieme zabezpečiť už od 80 € za osobu. V cene je, samozrejme, zahrnutý i prenájom priestoru, koordinácia svadby a profesionálny servis. Pri väčších svadbách so širším záberom služieb sa cena pohybuje v rozmedzí od 110 do 120 € za osobu. Tu je však už zahrnutý okrem koordinácie, servisu, prenájmu aj svadobný Apartmán Honeymoon pre novomanželov, no taktiež degustácia svadobného menu. Samozrejme, svadobčanom zabezpečíme celkové prestieranie aj niektoré dekorácie, ktorými hotel disponuje a za ich zapožičanie si neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky. Sme otvorení voľným spoluprácam, takže u nás nemusíte platiť drahé agentúry na dekorácie a organizáciu. Ak máte svoju obľúbenú dekoratérku alebo DJ-a, tak ich srdečne privítame. Vďaka otvorenej cenovej politike bez účtovania skrytých poplatkov ponúkame vyššiu hodnotu za peniaze v porovnaní s konkurenčnými ponukami, ktoré sa môžu javiť na prvý pohľad cenovo priaznivejšie.

Čo všetko Hotel Zlatý Kľúčik dokáže budúcim mladomanželom zabezpečiť?

Na úvodnom stretnutí si stanovíme predstavu svadby a už ďalej konzultujeme dodávateľov, odporúčania, prípadne rady čomu sa vyhnúť. Zabezpečujeme celý catering, nastieranie, jednoduchú výzdobu, odporúčania dodávateľov, koordináciu svadby a doplnkový inventár, ako je slávobrána k obradu, zrkadlá a stojany na zasadacie poriadky, vázičky a veľa ďalších drobností, ktoré páru ušetria počas plánovania mnohé starosti. Svojim spôsobom vám vieme zabezpečiť všetko, čo počas svadobného dňa budete potrebovať.

Priblížte nám, teda, ako prebieha dohadovanie svadby od úvodného kontaktného mailu cez obhliadku hotela, výber menu až po finálny deň.

Na začiatku si so snúbencami dohodnem osobné stretnutie, aby sme si prešli všetky svadobné priestory, podmienky a možnosti, ktoré hotel vie ponúknuť. Snúbenci majú možnosť pripraviť si všetky otázky ohľadom svadby, na ktoré im s radosťou odpoviem. Prvé stretnutie je jednoducho o našom vzájomnom spoznaní sa, o ich predstáv a požiadavkách pre ich vysnívanú svadbu. Svadobný katalóg, ktorý je dostupný na webe Hotela Zlatý Kľúčik si rozoberieme detailnejšie a zodpovieme si všetky cenové náležitosti, aby hneď po stretnutí snúbenci vedeli výslednú cenu ich svadby. Takto majú prehľad o ich rozpočte, možnostiach a dodávateľoch. Koniec stretnutia zavŕšime prehľadom termínov, ktoré sú pre snúbencov dostupné. Po potvrdení termínu pripravujeme podklady na záväznú rezerváciu a zasielam im ,,pomôcku“ pri plánovaní, aby mali všetko na jednom mieste. Počas príprav som nevestám plne k dispozícii pri rôznych problémoch, otázkach a spoločne vytvárame časový a organizačný harmonogram. Na začiatku svadobnej sezóny pripravujeme pre snúbencov, ale aj pre ich rodičov degustáciu svadobného menu, kde môžu spolu zažiť kulinársky zážitok, ktorý si ich hostia budú môcť v deň „D“ vychutnať. Po degustácii a výbere toho správneho menu nás čaká posledné, no zároveň to najdlhšie stretnutie, ktorá sa koná vždy týždeň pred svadbou. Keďže každý detail je dôležitý, dávam si záležať na dohodnutí každej maličkosti i plánu „B“. V závere prichádza už samotný deň svadobný deň, kedy robím všetko pre dokonalý priebeh i spokojnosť budúcich novomanželov a ich hostí.

Dávate snúbencom aj nejaké odporúčania v rámci dodávateľov?

Určite áno. Hotel Zlatý Kľúčik dlhé roky organizuje svadby a za ten čas sa nám podarilo nazbierať dostatok kontaktov na precíznu dekoratérku, zábavného DJ-a, šikovnú cukrárku i svadobnú krajčírku. Dodávateľov odporúčame na základe dobrých skúseností a predovšetkým spokojnosti predošlých neviest.

Prečo by si mali páry vybrať práve Hotel Zlatý Kľúčik pre ich budúcu svadbu snov?

Jedinečné svadobné priestory, komplexné služby vrátane možnosti exkluzívneho ubytovania, profesionálny prístup, špičková gastronómia a nezabudnuteľná atmosféra. Vďaka možnosti civilného sobáša v exteriéri alebo interiéri hotela, ale i možnosti cirkevného sobáša v kostolíku sv. Urbana vo vzdialenosti len 200 metrov od hotela, môžu mať páry celú svadbu na jednom mieste. Bonusom je krásne prostredie a fascinujúce výhľady. Kúzlo čarovnej atmosféry dopĺňa profesionálny tím hotela a jeho služby.

Zaujali vás priestory Hotela Zlaty Kľúčik a uvažujete nad svadbou či už v sezóne 2025 alebo v tých nasledujúcich? Ak by ste mali záujem o nezáväznú konzultáciu so svadobnou koordinátorkou Kristínou Foltinovou, neváhajte ju kontaktovať na e-mail: eventy@zlatyklucik.sk alebo telefonicky na čísle: +421 911 589 700.

