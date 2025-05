PANDEMICKÁ DOHODA Prvá reakcia Fica po hlasovaní! Šaško hovorí o ďalších krokoch, opozícia chce jeho hlavu

(Zdroj: TASR/AP, SITA, Topky/Vlado Anjel, Ramon Leško)

BRATISLAVA – Rozhádala koalíciu, postavila Slovensko proti väčšine krajín sveta a kontaktoval nás kvôli nej osobne aj najvyšší šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Svetové zdravotnícke zhromaždenie v pondelok podporilo znenie globálnej pandemickej dohody. Počas hlasovania, na ktorom Slovensko trvalo, sme sa zdržali. Otázka teraz znie, čo bude nasledovať ďalej.

Vo švajčiarskej Ženeve sa od 19. do 27. mája koná 78. zasadnutie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia. Kľúčovou témou je práve pandemická zmluva. O znení zmluvy, ktorá je zameraná na lepšiu prípravu na pandémie a boj proti nim, sa rokovalo niekoľko rokov. Návrh okrem iného potvrdzuje suverenitu krajín pri riešení otázok verejného zdravia v rámci ich hraníc. O dohode sa mohlo rozhodnúť jednoducho tzv. globálnym súhlasom. V sobotu však tento scenár zmarilo Slovensko. Naša vláda rozhodla, že Slovensko dohodu nepodporí a chcela, aby sa o nej hlasovalo a nebola prijatá tzv. globálnym súhlasom.

Takýto vývoj situácie spôsobil búrku reakcií. Proti bola okamžite opozícia. Ani koalícia však nebola v tomto smere jednotná. S postupom, ktorý prezentoval premiér, nesúhlasil minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Rozhodnutie vlády nepovažoval za správne a poukázal na výhody pandemickej dohody. Za svojho ministra zdravotníctva sa postavila aj strana Hlas-SD, ktorá videla celú vec rovnako, ako Šaško.

Kritický voči postoju vlády bol aj prezident Peter Pellegrini, podľa ktorého je nezodpovedné dobrovoľne si obmedziť prístup k najnovším vedeckým informáciám a zamedziť si možnosť aktívnej spolupráce s vyspelými krajinami v prípade budúcej pandémie. „Mrzí ma, že pre pár domácich získaných politických bodov zbytočne riskujeme povesť Slovenska v zahraničí a zatvárame si cestu k lepšej ochrane zdravia slovenských občanov,“ uviedla hlava štátu.

Postoj Slovenska dohnal k činom aj generálneho riaditeľa WHO. Tedros Adhanom Ghebreyesus telefonicky v pondelok požiadal premiéra Roberta Fica, aby vláda SR zmenila svoje stanovisko a nepožadovala hlasovanie o pandemickej dohode.

Nič z toho však postoj vlády a Roberta Fica nezmenilo. Fico zopakoval, že slovenská delegácia je zaviazaná pokynom vlády SR požadovať hlasovanie o pandemickej zmluve. Zopakoval, že zmluva narúša princíp suverenity členských štátov a neprimerane zasahuje do sféry ľudských práv. Následne spresnil, že nepodporenie pandemickej dohody v praxi znamená hlasovať proti tejto dohode alebo sa zdržať hlasovania.

O pandemickej dohode sa teda na pôde WHO hlasovalo a nakoniec prešla. Za hlasovalo 124 štátov. Na jej prijatie bola potrebná dvojtretinová väčšina 83 hlasov. Hlasovania sa zdržalo 11 štátov, okrem Slovenska aj Irán, Poľsko alebo Izrael. Žiadna delegácia nehlasovala proti.

Fico aj po hlasovaní tvrdí, že to nebolo „skratkovité rozhodnutie“ vládneho kabinetu, ale došlo k nemu po vážnom posúdení a svoje stanovisko poskytlo aj ministerstvo spravodlivosti. „Delegácia urobila presne to, čo mala podľa pokynov vlády SR,“ podotkol Fico a poukázal, že Slovensko nebolo jedinou krajinou, ktorá sa pri hlasovaní zdržala. Menoval napríklad Izrael, Rusko, Taliansko či Poľsko. „Sú tu krajiny, ktoré majú problém s pandemickou dohodou, 40 krajín sa nezúčastnilo na hlasovaní,“ podotkol premiér.

Čo bude teraz nasledovať?

Otázka znie, čo bude nasledovať teraz. Minister zdravotníctva Kamil Šaško dnes vysvetlil, že o zmluve sa bude aj naďalej napriek hlasovaniu rokovať a následne príde na rad dôležitá časť - ratifikácia. "Napriek včerajšiemu hlasovaniu sa bude na pôde WHO o pandemickej dohode naďalej diskutovať a to aj za účasti Slovenska za rokovacím stolom," vysvetlil Šaško. Približne o 12 či 18 mesiacov dostane svoju konečnú podobu a až vtedy príde na rad ratifikácia jednotlivými členskými štátmi WHO - teda aj Slovenskom. "Až vtedy, po ukončení riadnych rokovaní na medzinárodnej úrovni, príjmeme ako krajina jasnú pozíciu. O definitívnom postoji o pandemickej dohode nakoniec rozhodnú riadne volení zástupcovia občanov Slovenskej republiky - vláda SR, NR SR a prezident SR," vysvetlil minister. Zdôraznil, že nikto nám nič vnucovať nebude.

On ako minister chce tento zostávajúci čas využiť na tri veci. Po prvé chce koaličným partnerom ako aj verejnosti trpezlivo vysvetľovať, že pandemická dohoda nijakým spôsobom neohrozuje suverenitu jednotlivých krajín. "Nikto nemôže nikomu prikázať napríklad očkovať sa či zavádzať lockdowny," zdôraznil Šaško.Prízvukoval, že takéto zasahovanie do slobodného rozhodovania jednotlivca dokonca priamo odmieta samotná zmluva. Zdôraznil tiež, že cieľom dohody je umožniť prístup členských štátov k najmodernejším vedeckým poznatkom, nástrojom a procesom.

Po druhé chce minister teraz upozorňovať všetkých naši partnerov v zahraničí, že Slovensko má aj naďalej záujem byť súčasťou vyspelého sveta, ktorý má úctu k faktom a k vedecky overeným postupom. Do tretice chce intenzívne komunikovať s občanmi Slovenska o tejto téme.

Opozícia žiada Šaškovu hlavu

Opozícia však žiada hlavu ministra zdrvotníctva. Opozičné hnutie Slovensko a SaS vyzývajú ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby podal demisiu. Poukázali na viaceré výhody, o ktoré Slovensko svojím postojom prišlo. „Keďže autorom pôvodného stanoviska za SR je minister zdravotníctva Kamil Šaško a výsledok hlasovania je, že stanovisko ministra zdravotníctva, teda zodpovedného ministra za postoj SR, bolo na hlasovaní hodené do koša, bolo odmietnuté, je najvyšší čas, aby minister zdravotníctva vyvodil politickú zodpovednosť voči sebe,“ uviedol poslanec parlamentu Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí a KÚ).

Predseda SaS Branislav Gröhling označil výsledok pri schvaľovaní pandemickej dohody za diplomatické fiasko a jasný dôkaz toho, že ministerstvo zdravotníctva riadi splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár a nie Šaško. „Ten by mal s okamžitou platnosťou podať demisiu,“ apeloval Gröhling.

Hnutie Slovensko zároveň upozornilo na rokovací poriadok vlády, podľa ktorého musí pri hlasovaní per rollam platiť jednoznačná zhoda a všetci členovia vlády museli s návrhom uznesenia súhlasiť. Líder hnutia Igor Matovič doplnil, že ak bol Šaško konzistentný, prišiel na rokovanie vlády v Handlovej s návrhom podporiť pandemickú dohodu, ktorá však nakoniec podporená nebola. „Keďže rokovací poriadok hovorí jednoznačne v článku 10, že ak by akákoľvek taká zmena bola, musí prísť k riadnemu rokovaniu, niekto tu spáchal vedomý podvod,“ vyhlásil Matovič s tým, že na podvode sa podľa neho podieľal predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) aj Šaško.

Rokovania o dohode boli napäté

Text dohody bol po viac ako troch rokoch intenzívnych rokovaní konsenzuálne dokončený v apríli. Cieľom dokumentu je zlepšiť detekciu, pripravenosť a reakciu na budúce pandémie, a to prostredníctvom lepšej medzinárodnej koordinácie, výmeny informácií a spravodlivejšieho prístupu k vakcínam a liekom.

Rokovania o dohode boli často napäté, najmä pre nezhody medzi bohatými a rozvojovými krajinami, ktoré pripomínali a kritizovali nerovný prístup k vakcínam počas pandémie COVID-19, keď boli často odkázané na darované očkovacie látky, pričom sa k nim nezriedka dostávali s veľkým oneskorením. Viaceré zo štátov, ktoré sa zdržali, po hlasovaní zdôraznili svoje výhrady.

Jedným z kľúčových bodov dohody je vytvorenie mechanizmu prístupu k patogénom s pandemickým potenciálom a prístupu k výhodám z ich výskumu, ako sú testy, lieky či vakcíny (PABS - Pathogen Access and Benefit-Sharing). Detaily PABS sa majú doladiť do mája 2026.

Po finalizácii systému PABS bude dohodu možné ratifikovať. Aby dohoda nadobudla platnosť, bude ju musieť ratifikovať najmenej 60 štátov.