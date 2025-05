Šéf literárneho centra spôsobil v Prahe ŠKANDÁL! VIDEO Feminizmus prirovnal k nacizmu a Havla označil za bábku

Gustav Murín (Zdroj: SITA/Nina Bednáriková)

Šéf literárneho centra Murín vyvolal rozruch na pražskom knižnom veľtrhu Svět knihy svojimi kontroverznými vyjadreniami. Počas diskusie o česko-slovenských literárnych vzťahoch nečakane odbočil k aktuálnym témam a predniesol šokujúce názory. Píše o tom český denník Respekt.cz.

Murín prirovnal feminizmus k nacizmu a poznamenal, že "feminizmus určite nie je mŕtvy". Ďalej spochybnil hrozbu ruskej agresie slovami: "Vytvára sa tu hystéria typu 'napadne nás Rusko'. Ako by sa k nám dostali? To by asi museli pádlovať niekde hore Donom," vyhlásil. Murín tiež kritizoval zvyšovanie výdavkov na obranu. Vrcholom kontroverzií bolo Murínovo označenie bývalého českého prezidenta Václava Havla za "bábku iných mocností". Táto poznámka vyvolala okamžité protesty prítomných divákov a diskusia musela byť ukončená.

Incident zaznamenala novinárka Ivana Svobodová, ktorá sa Murína následne spýtala na jeho názory a ich možný vplyv na činnosť Slovenského literárneho centra. Murín reagoval neprimerane a odmietol zverejnenie svojich výrokov.

Celá situácia vyústila do e-mailovej korešpondencie medzi Murínom a šéfredaktorom časopisu Respekt Erikom Taberym, ktorú v plnom znení zverejnil na webe. Murín v nej opakovane žiadal o autorizáciu svojich výrokov a obvinil novinárku z neetického správania, nevhodne narážal na jej vzhľad a vyhrážal sa právnikmi. "Akékoľvek zverejnenie čo i len časti takejto nahrávky budeme považovať za útok na občianske práva zúčastnených," vyhrážal sa Murín, ktorý žiadal "ospravedlnenie za takéto neetické konanie danej osoby a nápravu".

Tabery naopak bránil právo novinárov informovať o verejnom vystúpení verejnej osoby. Kolegyňu Svobodovú obhajoval, že neporušila žiadnu rezolúciu, predstavila sa a k odpovedi ho nenútila násilím. Deklaroval, že za Svodobovou stojí.