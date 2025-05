V parlamentných voľbách v Portugalsku dostala najviac hlasov vládnuca stredopravá Demokratická aliancia (Zdroj: SITA/AP Photo/Armando Franca)

Strana premiéra Luísa Montenegra sa v exit polloch pohybuje v rozmedzí 29 – 35,1 percenta. V predošlých voľbách v marci 2024 získala 29 percent hlasov, čo viedlo k menšinovej vláde, ktorá o rok neskôr stroskotala. Na získanie samostatnej väčšiny potrebuje strana najmenej 42 percent hlasov, konštatoval Reuters. Opozičná Socialistická strana (PS) má podľa týchto odhadov 19,4 –26 percent. Tesne za ňou nasleduje so ziskom 19,5 – 25,5 percenta pravicovo-populistická strana Chega (Stačilo), s ktorou líder AD a úradujúci premiér Montenegro odmieta spolupracovať.

V parlamentných voľbách v Portugalsku dostala najviac hlasov vládnuca stredopravá Demokratická aliancia (Zdroj: SITA/AP Photo/Ana Brigida)

Strana Liberálna iniciatíva (IL), ktorú niektorí analytici vnímajú ako možného koaličného partnera AD, môže získať štyri až osem percent hlasov. Ich potenciálne spojenectvo by malo väčšinu 116 z 230 poslancov len v prípade, ak by skončili na hornej hranici odhadov z exit pollov. Druhá menšinová vláda po sebe by podľa AP zmarila nádeje, že by tretie parlamentné voľby v Portugalsku za tri roky mohli ukončiť najhoršiu epizódu politickej nestability v krajine za celé desaťročia, napísala AP.

V parlamentných voľbách v Portugalsku dostala najviac hlasov vládnuca stredopravá Demokratická aliancia (Zdroj: SITA/AP Photo/Ana Brigida)

Montenegro v piatok vyzval voličov, aby mu dali silnejší mandát, aby mohol lepšie čeliť „geopolitickému zmätku“. AFP konštatuje, že voľby v Portugalsku sa konajú v čase, keď EÚ zápasí s globálnym obchodným napätím a snaží sa posilniť svoju obranu. „Musíme urobiť svoju časť doma a musíme byť súčasťou riešení v zahraničí, v Európe a vo svete. A na to potrebujeme silnú vládu,“ povedal.

V parlamentných voľbách v Portugalsku dostala najviac hlasov vládnuca stredopravá Demokratická aliancia (Zdroj: SITA/AP Photo/Armando Franca)

Nedeľné voľby vyhlásil prezident Marcelo Rebelo po tom, čo Montenegro v marci neuspel vo vyslovení dôvery v parlamente, ktoré sám navrhol po obvineniach z konfliktu záujmov súvisiacich s podnikaním jeho poradenskej firmy. Spoločnosť mala niekoľkých klientov, ktorí mali vládne zmluvy. Montenegro poprel pochybenie s tým, že sa nepodieľal na riadení firmy, ktorú teraz odovzdal svojim deťom.