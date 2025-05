Ďalšie VEĽKÉ ZMENY v dôchodkoch: Krok ministerstva chváli aj Mihál! Niektorí dostanú viac aj o 700 eur

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images, Topky)

BRATISLAVA – Rodičia, ktorí strávili roky doma s deťmi, by už viac nemali byť diskriminovaní. Rezort práce pripravuje zmenu v zákone o sociálnom poistení, ktorá by mala túto diskrimináciu, ktorá sa týka najmä matiek senioriek, ktoré sa častejšie starajú o deti a pre ich výchovu majú nižšie dôchodky, odstrániť. Zmenu pochválil aj bývalý minister práce a odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál (Demokrati). Podľa neho sa pozitívne dotkne najmä žien, ktoré už dnes sú na dôchodku. Rovnako však výrazne pomôže aj budúcim dôchodcom. Pôjde o stovky eur ročne.

Momentálne platí, že niektorí rodičia dostávajú na dôchodku menej peňazí, keďže počas obdobia na materskej, respektíve rodičovskej dovolenke sa za neho odvádzajú dôchodkové odvody do Sociálnej poisťovne z vymeriavacieho základu 60 % priemernej mzdy. Dopady to má hlavne na ženy – matky, keďže v minulosti zostávali doma s deťmi najmä ony a to aj niekoľko rokov. Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) však prišil s novinkou. Chce, aby sa obdobie, keď sa jeden z rodičov staral o dieťa na materskej, respektíve rodičovskej dovolenke, započítalo do dôchodku. Odstrániť by sa tak mala diskriminácia najmä pre matky seniorky, ktoré sa častejšie starajú o deti a pre ich výchovu majú nižšie dôchodky. Novela zákona o sociálnom poistení by mohla platiť už od januára budúceho roka.

Minister práce Erik Tomáš o novej výške 13. dôchodkov v roku 2025 (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

„V slovenskej ústave je napísané, že výchova dieťaťa by nemala mať negatívny vplyv na výšku dôchodkov, a toto ustanovenie my potrebujeme naplniť. Naši predchodcovia sa o to pokúsili takzvaným rodičovským dôchodkom, ktorý však podľa všetkých odborníkov úplne nespĺňa tento cieľ,“ uviedol Tomáš s tým, že rodičovský dôchodok bol diskriminačný voči tým, ktorí nemajú deti alebo im zomreli, prípadne sú zdravotne znevýhodnené a nemôžu pracovať. Potrebné boli preto zmeny, ku ktorým došlo od januára 2025, pričom po novom sa už nebude rodičovský dôchodok vyplácať z odvodov Sociálnej poisťovne, ale z daní príjmov fyzických osôb. „Na matky seniorky alebo otcov seniorov, ktorí sa starali o deti na materskej a rodičovskej dovolenke, sa štát bude pozerať tak, ako keby v tom období riadne pracovali a takto bude akceptovať aj dôchodkové odvody do Sociálnej poisťovne, čo bude znamenať, že dôchodky prepočítame a v mnohých prípadoch zvýšime,“ spresnil šéf rezortu práce.

Prepočítavanie sa bude týkať riadnych starobných, predčasných aj invalidných dôchodkov. Opatrenie by sa malo podľa Tomáša pozitívne dotknúť takmer 500 000 dôchodcov. Ročne by si mohli v priemere prilepšiť o 180 až 200 eur, v závislosti od toho, koľko majú detí, bude zároveň ročná suma vyššia. Prepočítavanie dôchodkov bude na základe odhadov SP trvať približne štyri roky, pričom ročne by malo ísť tejto skupine ľudí 40 až 50 miliónov eur.

Niektoré si prilepšia aj o 700 eur

Takýto krok rezortu práce pochválil aj odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál (Demokrati), ktorý v iných prípadoch patrí k častým kritikom vládou navrhovaných zmien. Tentokrát však s návrhom z dielne Erika Tomáša súhlasí. „Rodičia detí doteraz doplácali na nízky osobný mzdový bod priznaný matke (či otcovi) na materskej, otcovskej, či rodičovskej dovolenke. Táto nespravodlivosť bude odstránená a pozitívne sa to dotkne rádovo 300 - 400 tisíc žien, ktoré vychovali deti a ktoré už na dôchodku sú,“ uviedol Mihál. „Za prvé vychované dieťa sa im dôchodok zvýši odhadom o 10 eur mesačne, čiže približne o 100 - 120 eur ročne. Pri dvoch - troch deťoch to bude odhadom zvýšenie o 15 - 25 eur mesačne, čiže približne o 180 - 300 eur ročne. Je to individuálne, záleží na počte vychovaných detí a na tom, ako v akej časovej postupnosti bola matka na materských či rodičovských dovolenkách,“ dodal.

Ešte väčší význam bude mať táto zmena pre ženy, ktoré boli doma pri deťoch po roku 2003 a ktoré ešte len do dôchodku pôjdu. Za prvé vychované dieťa sa im dôchodok zvýši odhadom o 25 eur mesačne, 300 eur ročne. Za dve-tri vychované deti to bude odhadom zvýšenie o 50-60 eur mesačne, čiže približne o 600 - 700 eur ročne. „Dôchodok sa rodičom zvýši o to viac, o koľko vyšší mali, resp. budú mať priemerný osobný mzdový bod z ich vlastnej aktivity, teda o koľko vyššie platili sami odvody," vysvetli. Dodal však tiež, že na druhej strane žena, ktorá si celý život platila odvody z minimálneho základu ako SZČO, sa na nejaké zvýšenie tešiť nemusí. "Nehovoriac už o žene, ktorá nepracovala vôbec,“ doplnil.