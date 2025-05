Počasie sa zbláznilo: Teploty klesli o takmer 10 stupňov Celzia, od nadmorskej výšky 600 metrov bude padať sneh!

Snehové zrážky sa vrátili nielen do Českej republiky a Poľska, ale aj na Slovensko (Zdroj: Facebook/imeteo.sk)

Počas uplynulých hodín sa na území Slovenska výrazne ochladilo. Na severe a východe Slovenska už spadlo niekoľko milimetrov zrážok, no situácia je v týchto chvíľach dramatická aj v Českej republike a v Poľsku. Chladný arktický vzduch, ktorý zateká ku nám posúva aj hranicu sneženia.

Prvý sneh hlásili už v skorých ranných hodinách v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier, no podľa portálu imeteo.sk sneží aj v mestách a obciach. Aktuálne sa sneženie vyskytuje od nadmorskej výšky 900 metrov, no súvislá vrstva snehovej pokrývky je už od výšky zhruba 1300 metrov. Najviac snehu spadlo v Nízkych Tatrách, no snehové zrážky nevynechali ani Solisko, Štrbské pleso či Hrebienok.

Na Slovensko sa vracia ZIMA. Na severe sa od rána ochladilo až o 8 °C a hranica sneženia stále klesá. Viac na:... Posted by www.iMeteo.sk on Thursday, May 15, 2025

Od severu prichádza ďalšia vlna ochladenia, čo bude znamenať, že dôjde k ďalšiemu poklesu hranice sneženia. Podľa meteorológov by malo aj v nadchádzajúcich hodinách snežiť a podobný charakter počasia vydrží aj niekoľko dní. Celkovo by na severe Slovenska mohlo spadnúť až 40 mm snehových zrážok. Pre oblasť Tatier meteorológovia dokonca očakávajú do 30 cm snehu.

Výrazné ochladenie hlásia aj zo susednej Českej republiky, kde sneh padá už od nadmorskej výšky 800 m.n.m.

❄️Sněží! 👀Na horách na severu kolem 1000/1100 m n.m. už teploty spadly za studenou frontou pod nulu a aktuálně sněží.... Posted by Český hydrometeorologický ústav on Wednesday, May 14, 2025

Studený arktický vzduch priniesol okrem snehových zrážok aj dážď a silný vietor, čím klesli teploty na niektorých miestach v rozmedzí od 5 do 8 stupňov Celzia. Výrazné ochladenie bude pokračovať aj počas nadchádzajúceho víkendu spolu s ďalšou vlnou studeného vzduchu. Návštevníci Tatier by mali byť preto mimoriadne opatrní a nepodceniť výbavu do hôr.