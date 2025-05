Supercely, krúpy a prízemné mrazy spôsobili hotovú spúšť: POZOR Víkend v znamení studeného frontu a prehánok!

Supercely napáchali v Rumunsku škody, na Slovensku pomrzli jahody (Zdroj: Facebook/Jahody Rudina, X/Disasters Daily)

Supercely najskôr zasiahli Srbsko, Bosnu a Hercegovinu a presunuli sa do západného Rumunska. Krupobitie a silné nárazy vetra poškodili strechy viac ako 220 domov a zničili niekoľko zaparkovaných áut. Po okraji tlakovej výše sa ale studený front blíži aj na naše územie, informuje Počasie a Radar.

Prízemné mrazy naďalej ohrozujú záhradkárov a ovocinárov

A hoci začiatok víkendu sa bude niesť v znamení jasného až polooblačného počasia, od severu bude pribúdať oblačnosti a ojedinele sa objavia aj prehánky. Najmenej oblačnosti bude na západe Slovenska. Teploty sa budú pohybovať v rozmedzí od +13 do +18 stupňov Celzia, na severe od +10 do +13 stupňov Celzia. Naďalej hrozia prízemné mrazy.

Ďalšia mrazivá noc spôsobila škody na vegetácii V noci na dnes na mnohých miestach mrzlo, v dolinách teplota opäť... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Saturday, May 10, 2025

Dnešné nočné prízemné mrazy dosiahli -4°C, nevieme ešte, aké % plodov sme dokázali zachrániť. Čaká nás ďalšia noc,... Posted by Jahody Rudina on Friday, May 9, 2025

Počasie v nedeľu bude mať podobný charakter a polooblačné až oblačné počasie udrží teploty v rozmedzí od +10 do +13 stupňov Celzia, na juhu od +14 do +18 stupňov Celzia. V Košickej kotline bude fúkať vietor s nárazmi do 50 km/h.

Prízemné mrazy v týchto dňoch už napáchali poriadnu spúšť, informuje imeteo.sk. Najviac utrpeli kvitnúce ovocné stromy. Po niekoľkých teplých a jarných dňoch tak prízemný mráz prekvapil najmä poľnohospodárov, ovocinárov a záhradkárov. A hoci sme pred niekoľkými dňami pokorili prvú tridsiatku, takéto prudké ochladenie nečakal nikto. Mrazy sa objavili na celom území Slovenska a to aj v južnejších oblastiach.

Meteorológovia avizujú, že s príchodom budúceho týždňa by malo dôjsť k zmene a môžeme očakávať návrat teplého a slnečného počasia.