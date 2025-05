Mali svoj systém kradnutia: Polícia však štyroch mladíkov obvinila, v rovnakom obchode kradli až šesťkrát

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Pavol Zachar)

STARÁ TURÁ - Polícia v Starej Turej vyšetruje štyroch mužov vo veku od 18 do 22 rokov, ktorí sa opakovane dopúšťali drobných krádeží v jednom z obchodných domov v Starej Turej. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

„Mladí muži od januára do februára tohto roku kradli v obchodnom dome celkovo šesťkrát. Tovar si vždy vložili do nákupného košíka a následne smerovali k vchodovým dverám, kde im jeden z nich otvoril z vonkajšej strany senzorické dvere. To im umožnilo opustiť predajňu bez zaplatenia. Týmito skutkami vznikla spoločnosti škoda vo výške 2910 eur,“ informovala hovorkyňa. Ako dodala, jeden z mužov má na konte 14 priestupkov, dvaja majú po dva a posledný z nich jeden priestupok proti majetku. Polícia obvinila štvoricu mužov z pokračovacieho prečinu krádeže.