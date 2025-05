Veľká zmena: Pripravte sa na mráz, VETRISKO, sneh a lejaky! TU klesne teplota behom dvoch hodín o 8°C

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Štvrtok so sebou prinesie ďalšiu zmenu počasia. "Od severu postúpi do alpskej a karpatskej oblasti studený front spojený s tlakovou nížou, ktorá sa prehĺbi nad Bieloruskom. Za ním začne od severu opäť prúdiť do našej oblasti chladný vzduch," informuje Slovenský hydrometeorologický úrad (SHMÚ). K citeľnému ochladzovaniu dôjde v popoludňajších hodinách.

Teplotná predpoveď do konca týždňa (Zdroj: SHMÚ)

Ako informoval portál o počasí iMeteo.sk, dnes sa väčšina obyvateľov zobudí do upršaného rána. Najslabšie by malo pršať na Podunajskej nížine, kde sa spomína skôr slabé mrholenie. Výdatnejšie však zaprší na východe Slovenska, kde dážď zotrvá do večerných hodín a má napršať do 20 mm zrážok. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 13 do 19 stupňov Celzia. Meteorológovia nevylučujú ani búrky, ktoré môžu hroziť na strednom a východnom Slovensku.

(Zdroj: SHMÚ)

"Zaujímavé to bude však z teplotného hľadiska. V niektorých oblastiach, najmä v južnej polovici územia, sa v priebehu jednej dvoch hodín ochladí aj okolo 8 °C. Toto ochladenie bude sprevádzané výrazným zosilnením vetra, predovšetkým na juhozápade a juhovýchode krajiny. V týchto oblastiach môžu byť ojedinele nárazy okolo 70 km/h," informoval SHMÚ. Vo štvrtok preto platí výstraha prvého stupňa pred vetrom a to v okresoch na západe a východe Slovenska. Výstraha platí od 10.00 h do 17.00 h.

(Zdroj: SHMÚ)

Vo vyšších polohách Vysokých a Nízkych Tatier sa objaví aj sneženie, pričom tam môže do štvrtkového večera pribudnúť až 10 cm snehu. Snehový poprašok sa môže objaviť aj v mestách pod Tatrami.

(Zdroj: SHMÚ)

Noc zo štvrtka na piatok bude opäť mrazivá. Mráz dokonca hrozí na celom Slovensku v piatok v skorých ranných hodinách. Kým na severe budú teploty klesať k -5 °C, v nížinách poklesnú do -2 °C. Výstrahu prvého stupňa pred prízemným mrazom vydal SHMÚ pre celé územie Slovenska od 00:00 h do 07:00 h.

(Zdroj: SHMÚ)

Predpoveď na piatok a víkend

V chladnom vzduchu bude v piatok od severu do našej oblasti zasahovať tlaková níž. Zároveň k nám bude od severu vo vyšších hladinách ovzdušia zasahovať okraj tlakovej níže, predpovedajú meteorológovia. Cez deň bude oblačno až zamračené, miestami, najmä v Žilinskom kraji, treba očakávať opäť dážď alebo prehánky, vo vyšších polohách sneženie. Najvyššia denná teplota vystúpi na 13 až 18 stupňov, na severe a na Horehroní miestami okolo 11°C, v noci môže v údoliach miestami klesnúť až na -4°C. Fúkať bude severozápadný až severný vietor v nárazoch ojedinele do 55 km/h.

Podobné počasie bude pokračovať aj cez víkend, kedy opäť hrozí prízemný mráz aj v nížinách. Bude oblačno až zamračené, naďalej bude fúkať silný vietor. Počas dňa trebať opäť na viacerých miestach čakávať prehánky alebo dážď, vo vyšších polohách sneženie.