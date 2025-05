Päť kandidátov sa uchádza o post generálneho riaditeľa STVR: Kto presvedčí radu? Prítomní budú aj poslanci NRSR

(Zdroj: Slovenská televízia a rozhlas)

BRATISLAVA - V pondelok popoludní by mal byť známy nový generálny riaditeľ (GR) STVR. Na svojom pondelkovom rokovaní má Rada STVR od 10.00 h v programe vypočutie kandidátov a následne i voľbu GR. Oznam o programe je na webe rady.

Pätica uchádzačov

Na pozíciu generálneho riaditeľa STVR kandiduje pätica uchádzačov - Martina Flašíková, Martin Jakubec, Peter Janků, Norbert Majer a Igor Slanina. Mená kandidátov zverejnila rada na svojom predchádzajúcom zasadnutí na konci apríla.

Kandidáti budú mať v rámci vypočutia maximálne 30 minút na prezentáciu projektov, rovnako maximálne polhodina je vyhradená na následné otázky rady. Vypočutie bude možné sledovať prostredníctvom online prenosu.

Výberové konanie na post GR súvisí so zmenou zákona, ktorým sa od vlani dovtedajšia RTVS zmenila na STVR a skončil sa zároveň mandát GR Ľuboša Machaja. Aktuálne znenie zákona zároveň dáva rade právomoc voliť a odvolávať riaditeľa.

Verejnosť vypočutia kandidátov na šéfa STVR nie je v pôsobnosti prokuratúry

Hovorkyňa Generálneho prokuratúry (GP) SR Jana Tökölyová ozrejmila, že verejné vypočutie kandidátov radou v rámci voľby generálneho riaditeľa nie je postupom orgánu verejnej správy v administratívnom konaní, teda nie je spôsobilým predmetom dozoru prokurátora. „Prokuratúra preto nedisponuje žiadnym prostriedkom dozoru, ktorým by mohla zasiahnuť do procesu verejného vypočutia kandidátov na riaditeľa Slovenskej televízie a rozhlasu,“ priblížila hovorkyňa.

Prokurátor zároveň nie je v zmysle zákona o prokuratúre oprávnený „nad rámec spôsobilého predmetu dozoru“ podávať výkladové stanoviská k právnym predpisom iným orgánom vrátane výkladu verejnosti vypočutia kandidátov.

Generálnej prokuratúre doručili podnet na preskúmanie zákonnosti postupu Rady STVR pri zabezpečení verejnosti jej rokovania vo vzťahu k verejnému vypočutiu kandidátov na generálneho riaditeľa. O podaní podnetu informovala minulý týždeň opozičná strana SaS. Kritizuje, že iné osoby nemôžu prísť na rokovanie rady osobne a verejnosť rokovania sa realizuje iba cez online prenos. Strana preto chcela, aby GP preverila, či rada postupuje v súlade so zákonom. Rada STVR vtedy informovala, že podľa zákona o STVR nie je povinná plniť podmienku verejnosti jej zasadnutí formou fyzickej prítomnosti osôb.

Na vypočutí kandidátov budú prítomní aj poslanci NRSR

Na pondelkovom rokovaní Rady STVR, na ktorom vypočujú kandidátov na generálneho riaditeľa (GR), sa napokon zúčastnia osobne aj poslanci Národnej rady (NR) SR, členovia výboru NR SR pre kultúru a médiá Karol Farkašovský (SNS), Tomáš Szalay (SaS), Zora Jaurová a Dana Kleinert (obe PS). Ich prítomnosť schválili členovia rady ešte pred vypočutím kandidátov. O umožnenie poslancom fyzicky sa zúčastniť na híringu požiadal predsedu rady Jozefa Krošláka v piatok (9. 5.) predseda parlamentného mediálneho výboru Roman Michelko (SNS).

Člen rady Igor Gallo navrhol rozšíriť možnosť fyzickej prítomnosti aj o verejnosť. „Toto rokovanie nie je bežným rokovaním, v záujme transparentnosti by sme mali možnosť zúčastniť sa verejnosti schváliť,“ upozornil. Člen rady David Lindtner reagoval, že verejnosť môže sledovať vypočutie prostredníctvom audiovizuálneho online prenosu, čím je naplnená zákonná požiadavka. „Neviem, o čo bude toto vypočutie viac transparentné, ak tu bude niekto fyzicky prítomný, bez možnosti interaktívne vstupovať do procesu vypočutia,“ upozornil. Gallov doplňujúci návrh rada neschválila. Prvou kandidátkou, ktorá predstúpi pred radu, bude Martina Flašíková.

Hnutie Slovensko namieta voľbu šéfa STVR, považuje ju za frašku

„Ako inak by mohli kandidáti presvedčiť verejnosť o svojej nezávislosti a odbornej pripravenosti ako tak, že na verejnom vypočutí by boli pripravení a schopní zodpovedať aj nepríjemné otázky o svojej odbornej pripravenosti a politickej nezávislosti? Rada STVR znemožnila verejnosti klásť tieto otázky, aby kandidáti mohli prejsť aj týmto testom, týmto svojím konaním tak dokázala, že tu ide o obyčajnú frašku a o všetkom je vopred rozhodnuté a teda, že sa STVR zmení na stranícke médium,“ poznamenal Grendel.

O únose verejnoprávneho média hovorili aj Šipoš a Krátky. Kritizovali, že verejné vypočutie sa bude diať za zatvorenými dverami. „Rada je navolená, buď ministerstvom, alebo parlamentom, čiže všetko je to vlastne skupina ľudí, ktorí sú poplatní, ovplyvniteľní alebo vybraní len a len touto koalíciou. Nedá sa teda hovoriť o kontrole verejnosti. Koalícia, vláda si unáša verejnoprávne médium a to, že znemožnila prístup verejnosti a to aby kládla otázky, svedčí o tom, že má pravdepodobne dopredu vybraného svojho kandidáta,“ dodal Krátky.