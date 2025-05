Drucker a Majerský našli spoločnú reč: Skritizovali Ficovu cestu do Moskvy, bola v záujme Smeru, nie Slovenska!

Tomáš Drucker (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Cesta predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) do Moskvy bola skôr v záujme strany Smer-SD ako v záujme Slovenska. V diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy to v reakcii na cestu premiéra na oslavy ukončenia druhej svetovej vojny uviedol minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a podpredseda strany Hlas-SD Tomáš Drucker. Líder KDH Milan Majerský vníma Ficovu cestu do Moskvy ako hanbu.