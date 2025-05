Liberáli z SaS ukazujú na premiéra prstom: Cestou do Moskvy spôsobil Slovensku hanbu!

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Opozičná strana SaS a mimoparlamentné strany Fórum a ODS združené v iniciatíve Pravicový blok kritizujú cestu premiéra Roberta Fica (Smer-SD) do Moskvy. Vyčítajú mu i stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Hovoria o hanbe a pokazení imidžu Slovenska pred zahraničnými partnermi. Vyplýva to z vyjadrení lídrov strán na piatkovej tlačovej konferencii.

„Je to hanba a pľuvanec do tváre našim zahraničným partnerom a spojencom v Európskej únii a NATO. Títo partneri sa musia na nás pozerať ako na nedôveryhodného partnera, ako nespoľahlivú krajinu so svojím lídrom na čele. (...) Ja chcem z tohto miesta odkázať, že Robert Fico nehovorí v Moskve za celý národ a história si bude pamätať, kto bol na strane agresora a kto si zachoval svoju česť,“ povedal líder SaS a poslanec Národnej rady SR Branislav Gröhling.

O hanbe hovoril aj predseda ODS Pavel Macko. Mieni, že oslavy v Moskve nie sú spomienkou na udalosti spred 80 rokov, ale ide podľa neho o demonštráciu toho, že Rusi budú po novom určovať podmienky života v Európe a vo svete. „Fico sa rozhodol, že nezostane doma, nebude oslavovať mier tu, nebude sa snažiť robiť také opatrenia, aby Slovensko bolo súčasťou mieru a bolo na tej správnej strane dejín, ale ide pomáhať propagovať Putinovu vojnovú mašinériu,“ podotkol.

Premiér ťahá Slovensko tam, skade v roku 1989 odišlo

Šéf Fóra Zsolt Simon na margo cesty skonštatoval, že premiér ťahá Slovensko tam, skade v roku 1989 odišlo. „Hanbím sa za to a myslím si, že Fico koná skôr v záujme záchrany samého seba ako v záujme občanov tejto krajiny, ktorí chcú byť jasne vo vyspelej demokratickej spoločnosti krajín v Európskej únii,“ dodal.

Predseda vlády SR odletel vo štvrtok (8. 5.) do Moskvy. Má sa tam zúčastniť na oslavách 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. V rámci cesty má na programe i stretnutie s Putinom aj bilaterálne rokovania s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, brazílskym prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom či generálnym tajomníkom Komunistickej strany Vietnamu To Lamom.