Seniorka naletela podvodníkovi: Po stiahnutí aplikácie na odporučenie muža prišla o viac ako 20-tisíc eur

Ilustračné foto

Podvodník seniorku telefonicky kontaktoval s informáciou o približne 11-tisíc eurách na účte. „Peniaze mali samozrejme patriť poškodenej žene, no len háčik bol v tom, že ak by ich chcela vyplatiť, musela by pre to niečo urobiť. To niečo malo byť stiahnutie pochybnej aplikácie, cez ktorú sa mali seniorke dostať do mobilu a následne do účtu v banke,“ doplnila hovorkyňa.

INFORMUJTE SENIOROV OKOLO SEBA, NENECHAJME ABY SA OBOHATILI NA ICH ÚKOR PODVODNÍCI ‼ 👉 Včera (06.05.2025) prijali... Posted by Polícia SR - Bratislavský kraj on Wednesday, May 7, 2025

Polícia opätovne vyzýva občanov, ktorí majú vo svojej blízkosti seniorov žijúcich samostatne, prípadne ak majú v seniorskom veku rodinných príslušníkov, aby ich informovali o podvodných praktikách a dali im rady, ako sa nestať obeťou podvodu.