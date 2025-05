Policajtov zaskočila ŠIALENÁ jazda dvoch cestných pirátov na rovnakom úseku! REAKCIE vodičov vás dostanú

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)

"O 7.54 h hliadka Diaľničného oddelenia PZ Trenčín zaznamenala vozidlo Audi s poľským vodičom, ktoré letelo rýchlosťou 229 km/h – teda o 99 km/h viac, než je povolené," opisuje prvý prípad polícia s tým, že vodič si dokonca želal, aby mu policajti na blok napísali aj nameranú rýchlosť. "Akoby to mal byť diplom, nie pokuta," komentuje polícia. Vodič odišiel s pokutou vo výške 800 eur.

Rušný deň so šialenými voičmi sa tým ale neskončil. "O 13.26 h rovnaká hliadka zachytila Lexus so šoférom zo Spojeného kráľovstva, ktorý sa rútil 215 km/h – o 85 km/h viac, než povoľuje zákon," opísala druhý prípad polícia s tým, že sa to udialo na tom istom úseku. Ani tento nezostal bez poznámky vodiča - vraj tak rýchlo ešte v živote nešiel. Aj tento vodič musel zaplatiť pokutu 800 eur.

Polícia upozorňuje vodičov, že diaľnica nie je pretekárska dráha a takéto nezodpovedné správanie ohrozuje životy všetkých účastníkov cestnej premávky. "Rýchlosť je častým dôvodom vážnych dopravných nehôd – radšej dorazte neskôr, než vôbec," konštatuje na záver.