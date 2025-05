Dráma v škole na východe Slovenska! Žiak mal nožom poraniť spolužiačku: Zasahovali záchranári aj polícia

(Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

O incidente na základnej škole v Jarovniciach informovala TV JOJ. "Učitelia boli na chodbách, dvere boli pootvárané, už prebiehala prestávka, dozor bol zabezpečený," uviedla riaditeľka Základnej školy Jarovnice Mária Horváthová. Učitelia okolnosti incidentu určiť nevedeli. "Ja som to nevidela, nikto to nevidel, len žiaci vybehli vonku, že tečie krv," pokračovala Horváthová. Na miesto prišla polícia aj záchranári. Škola kontaktovala aj mamu zranenej žiačky, dievča museli previesť do prešovskej nemocnici, kde jej ranu zašili.

15-ročný žiak odišiel zo školy v sprievode polície. "Žiak mal z vrecka vybrať vyklápací vreckový nožík s odlomenou špičkou, mal pristúpiť k dievčine a nožom ju mal porezať na predlaktí," informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová. "Polícia vedie trestné stíhanie pre trestný čin nebezpečného vyhrážania, spáchaného v súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví a trestným činom výtržníctva," dodala. Mladík je doma, jeho rodina ho bráni. Dievčina ho mala vraj pred útokom provokovať. "Ona ho nahuckovala, že mu nadávala do černocha," povedala pre TV JOJ matka údajného útočníka.