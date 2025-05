AKTUÁLNE Dopravný kolaps v Bratislave, upchaté sú aj vjazdy do mesta! Hlásia viaceré nehody a kolóny

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA- Doprava v hlavnom meste i smerom do Bratislavy sa v utorok na niektorých miestach spomaľuje. Dôvodom sú viaceré nehody i kolóna. Informuje o tom Zelená vlna STVR.

Na nábreží za Mostom Lanfranconi smerom do centra hlásia vodiči kolónu s 30-minútovým zdržaním. Postoja si aj na bratislavskej diaľnici D1 za Zlatými pieskami smerom do centra, zdržanie je tam 20 minút. Rovnako sa zdržia aj za nákupným centrom na Ivánskej ceste smerom do centra.

Zhustená premávka

Podľa dopravných aplikácií hlásia vodiči zdržanie na viacerých hlavných ťahoch v Bratislave. Zhustená premávka je na Moste SNP či Moste Apollo a okolitých cestách. Na Moste SNP sa aktuálne vodiči zdržia 15 minút.

Na vjazde do Bratislavy z Bernolákova po starej seneckej ceste hlásia vodiči zdržanie 45 minút. Nehodu dokumentujú na rýchlostnej ceste R7 pri výjazde Šamorín-západ smerom do Bratislavy, kde sa v ľavom jazdnom pruhu zrazili dve autá. Zdržanie je desať minút. S kolónou treba počítať aj na vjazde do Bratislavy smerom z Podunajských Biskupíc, zdržanie je 20 minút.

Nehodu odstránili na D1 na Prístavnom moste

Zdržanie 45 minút

