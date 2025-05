MIMORIADNE Vlakové spojenie medzi Bratislavou a Košicami je prerušené: Oznámili termín, kedy ho obnovia

úseku Poprad-Tatry - Vydrník je od skorých ranných hodín na železničnej trati prerušená doprava. (Zdroj: Facebook/ZSSK)

Aktualizované 12:51 - Výluka vlakov medzi Popradom a Spišskou Novou Vsou by mala pre poškodený most v Poprade trvať do piatka (16. 5.). Vlaky by mali týmto úsekom opäť začať jazdiť v sobotu (17. 5.). Na tlačovom brífingu v Poprade o tom v stredu informoval generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest (SSC) Norbert Polievka. SSC realizuje podopretie mosta.

„Z dôvodu bezpečnosti cestujúcich musela byť doprava na železničnej trati v úseku Poprad - Vydrník dočasne prerušená. Žiadna z častí mosta sa nezrútila, trať ani trakčné vedenie nie sú poškodené,“ ubezpečila Poláčiková. Dodala, že na mieste sa už nachádza aj špeciálny žeriav dovezený z Poľska a projektant so statikom, aby zvolili najvhodnejší postup pri odstraňovaní poškodeného nosníka. Po jeho odstránení bude môcť byť doprava na trati obnovená. „Zatiaľ nie je jasné, ako vzniknutá situácia ovplyvní avizované sprejazdnenie mosta, ktoré bolo plánované na 19. mája,“ podotkla hovorkyňa.

Zároveň dodala, že verejnosť táto udalosť neohrozila, keďže práce prebiehali počas nočnej výluky na železničnej trati. Most je momentálne už viac ako dva týždne uzavretý práve pre jeho zlý stav a aktuálne sa pracuje na jeho podopretí.

Na snímke most s narušenou statikou, ktorý sa nachádza nad železničnou traťou na ceste I/18 medzi Popradom a Vydrníkom v stredu 14. mája 2025. (Zdroj: TASR/Adriána Hudecová)

Z odboru komunikácie Železníc Slovenskej republiky potvrdili, že k prerušeniu došlo o 03.20 h. Spresnili, že z mosta sa odlomil betónový panel, ktorý následne zostal visieť nad trakčným vedením a hrozil jeho pád. „Počas opravných prác, ktoré uskutočňuje Slovenská správa ciest, je zavedená náhradná autobusová doprava,“ dodali železnice.

Vzhľadom na mimoriadnu udalosť dochádza k zmenám v radení súprav vlakov na linke Košice - Žilina - Bratislava. Hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Dominik Drevický doplnil, že miestenky do expresov na tejto trase nemusia zodpovedať aktuálnemu radeniu vozňov. Nevyužité miestenky môžu cestujúci vrátiť v rámci reklamačného konania v ktorejkoľvek pokladnici alebo e-mailom na adrese reklamacie@slovakrail.sk.

Pre poškodenú mostnú konštrukciu prerušili dopravu až po Spišskú Novú Ves

Doprava je pre poškodenú mostnú konštrukciu v stredu prerušená až po Spišskú Novú Ves. Mešká niekoľko vlakov. Zavedená bola náhradná autobusová doprava. Informuje o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na svojom webe.

„Z dôvodu mimoriadnej udalosti v úseku Poprad-Tatry - Spišská Nová Ves je do odvolania prerušená osobná doprava. Cestujúcich prosíme, aby sa riadili pokynmi vlakových čiat a sledovali sociálne siete. Medzi stanicami Poprad-Tatry - Spišská Nová Ves je zabezpečená kyvadlová doprava, kde nevieme zabezpečiť prípojovosť. Cestovné lístky zakúpené na konkrétny vlak budú uznávané aj v iných vlakoch,“ uviedla ZSSK.

Na snímke most s narušenou statikou, ktorý sa nachádza nad železničnou traťou na ceste I/18 medzi Popradom a Vydrníkom v stredu 14. mája 2025. (Zdroj: TASR/Adriána Hudecová)

Podotkla, že v dôsledku prerušenia železničnej dopravy mešká vlak Ex 604 zo stanice Poprad-Tatry či vlak Ex 601 zo stanice Spišská Nová Ves. Upozornila aj na odrieknuté vlaky. Nateraz ide o vlak EC 240 v úseku Košice - Poprad-Tatry, vlak EC 241 v úseku Poprad-Tatry - Košice aj vlak EN 443 v úseku Poprad-Tatry - Bánovce nad Ondavou.

Ako skonštatovala, predpokladaný čas obnovenia dopravy zatiaľ nie je známy. „Vzhľadom na mimoriadnu udalosť dochádza k zmenám v radení súprav vlakov na linke Košice - Žilina - Bratislava. Miestenky do expresov na tejto trase nemusia zodpovedať aktuálnemu radenému vozňu. Nevyužité miestenky môžu cestujúci vrátiť v rámci reklamačného konania v ktorejkoľvek pokladnici alebo e-mailom,“ dodala ZSSK.