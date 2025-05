TA3 deklarovala, že chce naďalej plniť poslanie spravodajskej televízie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/Picsfive)

BRATISLAVA - Televízia TA3 bude naďalej plniť poslanie spravodajskej televízie. Robiť tak chce aj v prípade akýchkoľvek zmien prístupu zo strany politikov k aktuálnej štruktúre vysielania politických diskusií. Vyplýva to z jej stanoviska v reakcii na vyhlásenie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o zámere zrušiť nedeľné politické diskusie. Uviedol to riaditeľ pre externé vzťahy televízie Igor Čekirda.

Spravodajská televízia plní svoje poslanie

„Spravodajská televízia TA3 vysiela denne najviac politických diskusií. (...) Plní tým svoje poslanie spravodajskej televízie informovať a prinášať čo najširšie spektrum názorov. Túto úlohu bude TA3 plniť aj naďalej, a to aj v prípade akýchkoľvek zmien prístupu zo strany politických predstaviteľov k aktuálnej štruktúre vysielania politických diskusií,“ priblížila televízia.

Najsledovanejšia relácia

Zároveň poukázala na to, že jej nedeľňajšia relácia V politike je najsledovanejšou a patrí k stáliciam. „Každú nedeľu v čase vysielania diskusie V politike je TA3 jednotkou na trhu v univerzálnej cieľovej skupine 12+. Relácia v priemere osloví 305.000 divákov v 12+. Z toho vyplýva, že nedeľa sa stala pre divákov dňom, počas ktorého očakávajú zhrnutie najpodstatnejších politických tém týždňa,“ dodala.

Premiér v nedeľu (4. 5.) avizoval, že je pripravený podpísať dohodu so všetkými predsedami politických strán o zrušení nedeľných politických diskusných relácií. Argumentoval, že kvalita pripravenosti moderátorov a obsah diskusií nezodpovedá tomu, čo by si ľudia na Slovensku z hľadiska politickej diskusie zaslúžili. Myslí si, že diskusie by mohli televízie vysielať počas týždňa.