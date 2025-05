Ficov nápad vyvolal búrku reakcií: TOTÁLNY výsmech od šéfa SaS Gröhling! V KDH spôsobil nezhody

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Premiér Robert Fico (Smer-SSD) vyrukoval s návrhom, aký tu ešte nebol. Vyhlásil, že je pripravený podpísať dohodu so všetkými predsedami politických strán k zrušeniu nedeľných politických diskusných relácií. Kvalita pripravenosti moderátorov a obsah diskusií podľa Fica nezodpovedá tomu, čo by si ľudia na Slovensku z hľadiska politickej diskusie zaslúžili. Od niektorých strán už dostal aj odpoveď. Zatiaľ, čo SaS ho vysmiala, v KDH vyvolal rozporuplné reakcie.

Zatiaľ, čo premiér pomaly ale isto zavádza tradíciu pravidelných nedeľných tlačoviek, politické debaty v televíziách by rád odstavil. „Domnievam sa, že nedeľa by mala byť naozaj dňom pokoja. Keby sme sa na tom dohodli, politické diskusie by pokojne mohli prebiehať počas týždňa. Prečo by relácia, ktorá sa volá O 5 minút 12, nemohla byť O 5 minút 8? Mohla by byť v pondelok večer na STVR 2. Markíza, JOJ-ka, všetci ostatní, TA3 - po večeroch si môžete robiť televízne diskusie. Ale stav, v akom je spoločnosť, podľa môjho názoru neumožňuje, aby sme pokračovali v takej agresivite, ktorú vnímame, aj počas nedele,“ uviedol Fico.

Zároveň jedným dychom dodal, že má záujem ďalej pokračovať v organizovaní nedeľných tlačových konferencií. „Mám na to svoje vlastné dôvody. Pretože či sedím alebo nesedím v diskusnej relácii, tak vždy je moje meno 100-krát spomínané a kritizované,“ povedal.

archívne video

Fico: Predstava o vyrovnanom štátnom rozpočte je nezmyselná (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Medzi prvými na tieto slová reagoval minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). “Plne podporujem výzvu, aby sa politické diskusné relácie prestali vysielať v nedeľu. Tieto nedeľné hádky už roky otravujú pokojnú nedeľnú atmosféru ľuďom, častokrát bezobsažnými hádkami, kde sa politici na ničom nezhodnú a diskutujú len, aby z každej aj racionálnej veci bol konflikt,“ uviedol. „6 dní v týždni si myslím, že na politiku stačí a rovnako si myslím, že v nedeľu by nemali mať politici ani stranícke tlačovky, pretože je to o tom istom. Každá tlačovka vyvoláva potrebu druhej strane reagovať a je to potom totálna politizácia nedele. Verím, že tento krok by na Slovensku dal ľuďom aspoň jeden deň priestor pre pokoj a trávenie času niečím iným ako politikou. Stačí, aby sa k tomuto postoju pridalo pár kľúčových politikov, ktorí robia televíziám sledovanosť a médiá nebudú mať na výber len sa tomu prispôsobiť, “ dodal.

Predseda Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok uviedol, že zakázať nedeľné politické diskusie nie je v silách politikov. Ak ich však na iný deň presunú média, bude to rešpektovať.„Dovtedy tak, ako som s vami otvorene komunikoval doteraz, budem s vami komunikovať aj naďalej,“ uviedol.

V KDH nie sú za jedno, SaS Fica vysmiala

Šéf SaS Branislav Gröhling premiéra vysmial. „Fico tu nebude diktovať, kto kedy môže diskutovať a svoje trápne návrhy si môže nechať. Nech si podpisuje smiešne dohody s Dankom, Blahom a podobnými,“ povedal. Pripomenul, že šéf vlády roky odmietal odpovedať médiám na otázky. „Odmietal robiť tlačovky. Odmietal chodiť do médií. Odmietal diskutovať. Zrazu, keď sa Ficovi vláda sype na hlavu, už robí tlačovky. Zrazu odpovedá. Cíti totiž nespokojnosť ľudí. Ľuďom vadí, že sebe dali dvojnásobné platy, renty, zločincom nízke tresty a ľuďom zdražovanie. A Fico nevie, čo iné robiť a v strachu chce obmedzovať politické diskusie,“ tvrdí Gröhling.

„Čerešnička na torte je, že tvrdil, že v diskusiách je agresia. Tak nech si Fico pripomenie, ako novinárov označoval za prostitútky, potkanov a prasatá. Ako hecovali Smeráci ľudí, aby kričali ´americká ku...´ Ako hovoril, že vyfacká novinára, uškrtí úradníka, zoberie lopaty na parlament, alebo že študent musí dostať tri facky - toto adresoval 60-ročný chlap stredoškolákovi. Agresívne a násilné prejavy tu má len Fico a jeho kolegovia,“ odkázal šéf SaS.

„Milý pán Fico, užite si to. Nesiete zodpovednosť za Slovensko. Ničíte ekonomiku, spravodlivosť, kultúru aj našu prírodu. Odpovedajte ľuďom a verejnosti. Vysvetľujte, prečo vy míňate milióny zbytočne a ľudí zdierate. A keď to nezvládate, riešenie je jednoduché – odísť,“ dodal.

Poslanec hnutia SLOVENSKO Gábor Grendel návrh okomentoval tým, že Ficovi a jeho ministrom sa čoraz ťažšie vysvetľuje voličom, prečo im vláda zhoršuje životnú úroveň, kým sebe si premiér a ministri dopriali dvojnásobné platy. „Plus do toho utajené chorvátske vily, penzióny z eurofondov, ktoré v skutočnosti nie sú penzióny, zlatá vaňa, doživotné renty…Víkendové diskusné relácie sledujú stovky tisíc ľudí. Hodinová konfrontácia pred toľkými očami v časoch transakčnej dane či zvýšenej DPH začína byť pre koaličných politikov kontraproduktívny priestor. Preto chce Fico zrušiť nedeľné debaty. Nie preto, žeby bol úprimným zástancom voľnej nedele. Kdeže…,“ myslí si.

Naopak, KDH by Ficovmu návrhu prikývlo. „Kresťanskí demokrati dlhodobo hovoria o nedeli ako o dni oddychu a pokoja. Myslíme si, že počas pracovného týždňa je v médiách dostatok priestoru na vyjadrenia politikov tak z koalície, ako aj opozície. KDH je preto pripravené podporiť návrh o nedeli bez politických diskusií,“ uviedlo hnutie vo svojom stanovisku.

Zdá sa však, že nie každý z KDH tento názor zastáva. Otvorene proti vyjadreniu svojej strany vystúpil bývalý europoslanec za KDH Ivan Štefanec. „S údivom som si prečítal toto stanovisko KDH, podporujúce ruského agenta, ktorý sa bojí každého oponenta. Je predsa nad slnko jasné, o čo autokratickému ruskému agentovi ide - vždy a všade len a len o obmedzenie vyjadrenia slobodného názoru a preto dlhodobo útočí na médiá, opozíciu, mimovládky, aj celú občiansku spoločnosť. Snaha o obmedzenie politických diskusií je len primitívnym pokusom o potlačenie slobodných prejavov kontroly vládnej moci. Ak tento elementárny fakt nechápu predstavitelia opozičnej strany, tak idú proti sebe a napomáhajú vláde," uviedol. Podľa neho je úbohé robiť z ľudí nesvojprávnych občanov. "Ľudia si vedia vybrať kedy a akým spôsobom chcú dostávať informácie a akékoľvek obmedzovanie demokratickej kontroly je nebezpečné. Pre úplnosť dodávam, že nedeľné politické relácie nepozerám a som radovým členom KDH,“ odkázal.