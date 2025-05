Fico sa opäť obul do Zelenského! REAKCIA ukrajinskej ambasády: TOTO pripomenuli slovenskému premiérovi

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky)

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico sa iba pár dní pred svojou cestou do Moskvy, kde sa zúčastní osláv 80. výročia konca 2. svetovej vojny, znova kriticky vyjadril na adresu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Dôvodom bol Zelenského výrok, že Ukrajina nemôže zaistiť bezpečnosť politikov na uvedenom podujatí.

archívne video

História druhej svetovej vojny musí ľudí spájať, uviedol premiér Fico (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Slovenský premiér tiež Zelenskému vytkol, že Ukrajina neprijala ruský návrh na prímerie počas osláv konca druhej svetovej vojny. „Je to veľká neúcta, ak niekto krajine, ktorá mala najväčší podiel na víťazstve nad fašizmom a mala absolútne najväčšie obete, aké si vieme predstaviť, odkazuje – no oslavujte si, my vám tam možno hodíme nejaký droník alebo niečo podobné,“ povedal Fico.

Podľa Fica tiež ukrajinský prezident „mieša“ minulosť s prítomnosťou. „Ja chápem, že je vojna, my sme sa k tej vojne postavili jasne, je to porušenie medzinárodného práva, ale ja nebudem miešať súčasné obdobie s tým, čo sa dialo v rokoch 1941 až 1945,“ povedal. Podľa Fica Zelenskému záleží na pokračovaní vojny, myslí si, že dohodou s USA o využívaní nerastného bohatstva si „kúpil vojnu“ čo môže viesť k eskalácii napätia.

Na slová slovenského premiéra reagovalo ukrajinské veľvyslanectvo. „Namiesto ďalšieho obviňovania prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského - tentoraz v snahe zastrašiť hlavy štátov a vlád, ktoré sa chystajú 9. mája navštíviť Moskvu - by veľvyslanectvo odporúčalo našim slovenským partnerom dôkladnejšie preštudovať, preskúmať a analyzovať vyjadrenia ukrajinského lídra, ktorý iba konštatoval, že ukrajinská strana nevylučuje provokácie zo strany Ruskej federácie 9. mája a presúvanie viny za narušenie bezpečnosti na Ukrajinu, a preto nemôže garantovať ich bezpečnosť,“ uviedla ambasáda.

Pokiaľ ide o trojdňové prímerie, ktoré navrhol Kremeľ, tvrdia, že Ukrajina bezpodmienečne súhlasila s úplným prímerím ešte 11. marca, zatiaľ čo Rusko túto možnosť neustále odmietalo a predkladalo nové požiadavky, manipulovalo, stupňovalo teror a teraz ponúka krátke prímerie na 3 dni, čo nie je podľa nich seriózna cesta k mieru. „Na obnovenie mieru potrebujeme bezpečnostné opatrenia a dlhodobé, udržateľné prímerie a ticho, nie len nejaké propagandistické výzvy alebo akcie. Slovenský premiér by síce mal uznať, že ruská invázia na Ukrajinu je porušením medzinárodného práva, ale mal by byť dôsledný a konečne uznať ďalšiu očividnú vec: jediný, kto chce, aby táto vojna pokračovala v snahe zničiť Ukrajinu, je Putin. Slepé ignorovanie tohto jednoduchého faktu zo strany slovenského vedenia nielenže negatívne ovplyvňuje naše bilaterálne vzťahy, ale zároveň podporuje ruský režim v pokračovaní agresie,“ tvrdia.

Pokiaľ ide o skutočnosť, že história by sa nemala miešať so súčasnosťou, veľvyslanectvo s poľutovaním skonštatovalo, že súčasná ruská agresia voči Ukrajine sa vrátila k rozsahu zverstiev nevídaných od druhej svetovej vojny. „Je potrebné pripomenúť, že počas druhej svetovej vojny ukrajinskí vojaci výrazne prispeli k víťazstvu nad nacizmom, pričom sa vyznačovali mimoriadnym hrdinstvom, odvahou a sebaobetovaním na všetkých frontoch. 6 miliónov Ukrajincov bojovali so zbraňou v ruke v radoch sovietskej armády, ďalšie milióny v rôznych pravidelných armádach protihitlerovskej koalície - v Poľsku, Veľkej Británii, Spojených štátoch, Kanade, Francúzsku a státisíce bojovali v povstaleckých jednotkach. Územie Ukrajiny bolo jedným z hlavných vojnových dejísk, miestom rozsiahlych bojov a neľútostného odporu,“ pripomenuli.

Okrem iného tiež poukázali na to, že ruská armáda, ktorá bude 9. mája pochodovať na Červenom námestí, rozhodne nemá nič spoločné s víťazstvom nad nacizmom. „Je však dosť pravdepodobné, že medzi nimi budú aj tí, ktorí sa podieľali na viacerých vojnových zločinoch proti Ukrajine a proti Ukrajincom v priebehu ozbrojenej agresie Ruska proti Ukrajine. Či sa na takejto prehliadke oplatí zúčastniť a tlieskať, je rečnícka otázka,“ dodala ambasáda.