Sto a jedno? Cigániková po návšteve veteriny: TAKTO sa starajú o zvieratá! Smutné porovnanie s ľuďmi

Cigániková musela veterinára navštíviť so svojou fenkou Ivy. „Keď jej jedného štvrtka zlyhali zadné nohy, netušila som, čo všetko nás čaká. No čo viem presne: na rozdiel od človeka nemusela čakať celé mesiace, kým sa dostane k pomoci,“ uviedla. „Hneď sme išli k nášmu veterinárovi, o pár dní na špecializovanú kliniku v Martine. Za dve hodiny vyšetrená hlava-nehlava – aj mozgomiešny mok, aj EMG, aj MRI. Všetko naraz, na jednom mieste. Žiadne prestupy, žiadne mesiace čakania, žiadne ´najskôr musíte mať výmenný lístok od ortopéda, ktorého nemáme,“ opísala.

Operáciu chrbtice dostala jej Ivy do týždňa. „Bez protekcie. Bez známostí. Za cenu, ktorú som poznala vopred. A keď treba, má rehabilitáciu okamžite – masáž, laser, cvičenie. Dnes s ňou ležím na zemi, lebo sa bojí ľahnúť si sama na bok. Vydrží to. Lebo vie, že som tam. A že ju nebolí. Že to funguje. Jasné, stálo to spolu takmer 4000 eur. Nie je to málo. Ale dnes si už vieme poistiť aj psa, aby si to mohol dovoliť každý,“ uviedla.

„A človek? Ten si celý život platí odvody. A keď potrebuje zákrok, čaká. Nie týždeň. Niekedy pol roka. Niekedy márne. A niekedy si nejaký ten doktor Lipták vypýta dar. Nie, nechcem podceňovať ľudí, čo robia v našom zdravotníctve zázraky napriek systému. Ale možno by stálo za to zamyslieť sa: Čo keby do toho ľudského zdravotníctva štát a politici nezasahovali toľko? Možno by už fungovalo aspoň tak dobre ako dnešná veterina,“ dodala.