Vláda v stredu schválila viacero návrhov na výjazdovom rokovaní v Malej Lehote

Robert Fico a Robert Kaliňák na výjazdovom rokovaní v Malej Lehote (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Kabinet zároveň uložil ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi (nominant SNS) zabezpečiť prostredníctvom Environmentálneho fondu financovanie projektov budovania verejných vodovodov, budovania, rozširovania, rekonštrukcie alebo intenzifikácie čistiarní odpadových vôd a budovania verejných kanalizácií aj pre obce, respektíve združenia obcí, nachádzajúce sa v aglomerácii aj nad 2000 ekvivalentných obyvateľov pre okresy Levice a Veľký Krtíš do konca tohto roka.

Nová národná nemocnica v Bratislave bude strategickou investíciou

Nová Národná univerzitná nemocnica generála Milana Rastislava Štefánika, ktorá sa má postaviť v Bratislave, bude strategickou investíciou. Celkové plánované investičné náklady odhadujú na úrovni 1,27 miliardy eur bez DPH. Rozhodla o tom vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Malej Lehote v okrese Žarnovica.

Návrh na určenie národnej univerzitnej nemocnice za strategickú investíciu vypracovali na základe rozhodnutia investora, ktorým je Slovenská republika zastúpená štátnymi orgánmi, Ministerstvom obrany (MO) SR a Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR. „Investičný projekt spĺňa osobitné strategické požiadavky podľa zákona o strategických investíciách, keďže ide o stavbu zdravotníckeho zariadenia, ktoré bude zaradené do verejnej minimálnej siete poskytovateľov a plánované výdavky na investičný projekt presahujú 50 miliónov eur,“ tvrdí MZ v návrhu.

Vláda zároveň súhlasí s realizáciou tejto nemocnice v úzkej spolupráci ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) s ministrom obrany Robertom Kaliňákom (Smer-SD) a jej financovaním z kapitálových výdavkov, so zabezpečením projektovej dokumentácie a začatím stavebných prác a úprav potrebných na realizáciu samostatnej funkčnej bezpečnostnej základne pre výstavbu strategickej investície.

Zámerom projektu je zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a vybudovanie nových lôžok. V nemocnici by malo byť 950 lôžok, z toho 800 štandardných a 150 JIS/ARO. Územím investície má byť podľa rezortu priestor bývalých vojenských kasární vo Vajnoroch, na Regrútskej ulici v Bratislave. „Územie investície je vymedzené pozemkami vo vlastníctve SR,“ tvrdí.

V národnej nemocnici by podľa návrhu malo byť 44-tisíc ukončených hospitalizácií ročne. Priemerná očakávaná dĺžka hospitalizácie sa očakáva na 5,3 dňa. Koncept taktiež predpokladá, že nová nemocnica bude prevádzkovať približne 150 ambulancií, 23 operačných sál (mimo zákrokových či sekčných sál) a kompletné Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky. Táto nemocnica má poskytnúť komplexnú starostlivosť, bez potreby zbytočného presúvania pacienta medzi pracoviskami v rámci spádovej oblasti Bratislavy, vyplýva z materiálu.

Vládny kabinet zároveň v súvislosti s výstavbou nemocnice udelil ministrom úlohy. Šaško má do 30. júna vypracovať rámcový medicínsky plán národnej univerzitnej nemocnice. Do 1. septembra má spraviť návrh potrebnej reorganizácie poskytovania zdravotnej starostlivosti v Bratislave a Bratislavskom kraji, spolu s predpokladaným harmonogramom jej vykonania.

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) má podľa uznesenia posúdiť možnosti využitia kapacít investičného projektu pre potreby výučby, vedy a výskumu. Potom má Šaškovi a Kaliňákovi navrhnúť potrebné opatrenia, ktoré by bolo možné zohľadniť pri realizácii nemocnice.

Schválila asi 1,6 milióna eur a podporné opatrenia pre región Pohronie

Projekty a investičné potreby samospráv a organizácií v okresoch Žarnovica a Banská Štiavnica podporí vláda sumou vyše 1,5 milióna eur. O vyčlenení celkovej čiastky 1 616 000 eur, ktorá zahŕňa aj vyše 60-tisícovú položku pre projekty v okrese Banská Bystrica, rozhodla vláda na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v Malej Lehote v okrese Žarnovica.

Schôdzu v regióne Pohronie začal kabinet analýzou sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Banská Štiavnica a Žarnovica s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti.

V uznesení vyčlenil 1 116 000 eur na projekty obcí a miest okresov Banská Štiavnica a Žarnovica a iných právnických osôb. Čiastka zahŕňa aj 67-tisíc eur pre investície v okrese Banská Bystrica, z toho 17-tisíc eur pre rímskokatolícku cirkev na sanáciu budov v Banskej Bystrici, Španej Doline i Čeríne, 50-tisíc eur dostane futbalová akadémia Mareka Hamšíka na materiálno-technické a personálne zabezpečenie výchovy detí a mládeže.

Ďalší necelý pol milión eur podporí 15 investičných projektov v regióne Pohronie, napríklad na rozšírenie kapacít domova dôchodcov a domova sociálnych služieb SOCIETA v obci Hodruša-Hámre schválil 110-tisíc eur, rovných 100-tisíc eur pomôže mestu Žarnovica na sanáciu zosuvu podložia prístupovej komunikácie do mestskej časti Lukavica. Nová Baňa dostane 100-tisíc eur na rozšírenie a dokončenie kanalizácie nad jazerom Tajch.

Mestu Banská Štiavnica vláda „odklepla“ 48-tisíc eur na dostavbu garáže pri hasičskej zbrojnici DHZ Banská Štiavnica a ďalších 30-tisíc eur na rekonštrukciu schodov pri Katolíckej spojenej škole sv. Františka Assiského.

Z menších položiek vláda napríklad schválila 17-tisíc eur pre Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) za účelom podpory podujatia „Otvorenie cesty na Kráľovu hoľu spolu s cyklo-eventom“, či 10-tisíc eur na revitalizáciu jediného plochodrážneho štadióna na

Slovensku v Žarnovici.

Jozef Ráž ml. (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Súčasťou uznesenia sú tiež schválené úlohy pre jednotlivé rezorty, ktoré majú realizovať v regióne. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) dostal napríklad úlohu zabezpečiť do konca roka 2025 realizáciu opravy cesty I/65 v úseku Bartošova Lehôtka - Kremnica, do konca apríla 2026 tiež opraviť most cez Beliansky potok v obci Banská Belá.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) má do konca roka zabezpečiť vysokozdvižnú plošinu do ulíc mestskej pamiatkovej rezervácie lokality UNESCO Banská Štiavnica pre Hasičský a záchranný zbor SR.

Medzi úlohy ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (nezávislý) patrí v spolupráci s predsedom BBSK Ondrejom Lunterom zabezpečiť spolufinancovanie dobudovania úseku cesty Malá Lehota - Zlaté Moravce.

Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD) sa bude angažovať v rozvoji povedomia o Banskej Štiavnici a jej Banskej akadémii ako jednom z najstarších miest technického vzdelávania v Európe.