Vládny HLAS v Prešove: Po predsedovi Eštokovi vystúpili viacerí ministri, šéfka MH SR Denisa Saková zachránila Humenné

17:00 Spoločnosť Priemyselný park Chemes deklarovala, že urobila všetko, čo bolo v jej silách, aby ostala zachovaná výroba energií pre firmy v priemyselnom parku. Uviedla, že bola maximálne súčinná, aby mohol štát prevádzkovať technológie potrebné na ich výrobu. Výrobu médií pre firmy pôsobiace v priemyselnom parku bude na základe ročnej nájomnej zmluvy zabezpečovať spoločnosť TH Správa.

"Kvôli výrobe a dodávkam médií už nie sú ohrozené pracovné miesta v Humennom. To v tejto chvíli považujeme za najdôležitejšie. Ďakujeme zástupcom ministerstva hospodárstva a manažmentu MH Teplárenský holding za snahu nájsť prijateľný kompromis, ktorým sme spoločne odvrátili to najhoršie," uviedlo vedenie spoločnosti Priemyselný park Chemes.

Problémy s výrobou médií pre firmy v priemyselnom parku sa podľa spoločnosti začali stupňovať koncom marca. Dovtedy ich dodávala akciová spoločnosť Chemes v konkurze. Výrobu zabezpečovala na zariadeniach, ktoré mala prenajaté od Priemyselného parku Chemes. Správca konkurznej podstaty však prestal od decembra minulého roka platiť nájom a spoločnosť vypovedala firme v konkurze nájom k 28. marcu.

Správca sa rozhodol odstaviť celý areál od všetkých médií okrem elektriny a vody. Od mája tak bude dodávky médií zabezpečovať štátna spoločnosť s výrobou na zariadeniach prenajatých od spoločnosti Priemyselný park Chemes.

14:51 Problém s dodávkami energií v priemyselnom parku v Humennom, pre ktorý hrozila strata stoviek pracovných miest v tamojších firmách, sa podarilo vyriešiť. Zmluvu o nájme tepelných zariadení uzavreli v stredu (30. 4.) Priemyselný park Chemes a MH Teplárenský holding, ktorý patrí pod Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Informovala o tom v Humennom ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).

Vo štvrtok sa podľa nej rozbiehajú energetické zariadenia, ktoré budú dodávať regulované a neregulované časti energií do priemyselného parku. "To znamená, že obyvatelia mesta Humenné môžu pokojne spávať, že cez zimnú sezónu budú mať teplo a počas celého roka im bude dodávaná teplá voda, a zároveň, že 1500 ľudí, ktorí pracujú v priemyselnom parku Chemes Humenné, nepríde o svoju prácu," povedala.

Uzavretie dohody potvrdili a ocenili aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD), primátor Humenného Miloš Meričko a zástupcovia priemyselného parku a spoločnosti Nexis Fibers.

Minister Tomáš uviedol, že k 30. aprílu bolo pripravené oznámenie o hromadnom prepúšťaní takmer 300 zamestnancov Nexis Fibers. Vďaka dohodnutému riešeniu o prácu nepríde spolu viac ako 1400 zamestnancov, ktorí pôsobia v troch firmách v areáli Chemesu.

Primátor Meričko sa poďakoval ministerke hospodárstva s tým, že problém s dodávkami tepla a teplej vody pre mesto sa podarilo doriešiť koncom marca s novou dodávkou z troch záložných zdrojov. "Môžem konštatovať s úľavou, že mesto Humnené nepríde o stovky pracovných miest," povedal.

Výkonný riaditeľ Nexis Fiber Ján Kučeravý potvrdil, že vo firme začali prúdiť energetické médiá pre výrobu a začali oživovať technologické celky. "Odstavenie výroby trvá zhruba tri dni, nábeh výroby taktiež zhruba tri dni, takže my prvé vlákno budeme vyrábať tuším v piatok (2. 5.) a zamestnancom dokážeme prideľovať prácu v plnej miere asi až od pondelka (5. 5.)," uviedol.

Spoločnosť pritom podľa neho zaznamenala aj nový záujem o objednávky. "Tým pádom by sme vedeli zamestnať viacej ľudí a firma by sa mohla lepšie rozvíjať, takže sme nesmierne radi, že týmto úsilím všetkých zainteresovaných sa dospelo k takému výsledku, že naši ľudia budú môcť v budúcom období pokojne pracovať," dodal.

14:09 Slovensko má historicky najnižšiu nezamestnanosť. Od 1. januára do 30. marca roku 2025 je na Slovensku nižší počet nahlásených hromadných prepúšťaní ako za rovnaké obdobie v predchádzajúcom roku. Skonštatoval to na brífingu strany Hlas-SD v Prešove minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) v reakcii na výzvu predsedu hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michala Šimečku na zrušenie transakčnej dane. Tá má podľa PS prispievať k hromadnému prepúšťaniu z viacerých fabrík na Slovensku.

Ako uviedol Tomáš, v období od 1. januára do 30. apríla má Slovensko o 44 percent ľudí menej ohrozených stratou pracovného miesta ako za rovnaké obdobie roku 2024. Hovorí o strašení ľudí zo strany opozície. "V ZKW Slovakia Topoľčany má byť prepustených desať percent ľudí z celkového počtu 3 200 ľudí, pretože vyrábajú svietidlá do automobilov a viete, aká je situácia v automobilovom priemysle v súčasnosti kritická," uviedol.

Tomáš spomenul, že vždy pri týchto ľuďoch stojí a snaží sa im pomôcť. „Ak už naozaj k tej strate zamestnania príde, tak zo sociálneho fondu, respektíve z garančného fondu Sociálnej poisťovne preplácame ušlé mzdy a cez úrady práce sa im okamžite snažíme hľadať prácu,“ skonštatoval.

14:03 Strana Hlas-SD chce na koaličnej rade hovoriť o tom, aby transakčná daň nemusela platiť pre drobných živnostníkov. "Pretože, to sú ľudia, ktorí by mali byť štandardne v pracovnoprávnom úväzku, to sú murári, to sú pilčíci, to sú maliari. Týchto ľudí práce chceme ochrániť,“ uviedol predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok na štvrtkovom brífingu v Prešove.

Otázkou podľa neho je, aký finančný dosah to bude mať, čo by mal povedať minister financií. Téma bude súčasťou rokovaní. "Ako koaličná strana budeme na koaličnej rade otvárať debatu s našimi koaličnými partnermi, aby sme toľko skloňovanú transakčnú daň, ktorá sa dotýka práve týchto ľudí, týchto drobných živnostníkov, mohli ochrániť pred ďalším zaťažovaním,“ konštatoval predseda strany.

Zároveň uviedol, že transakčná daň je súčasťou potrebnej konsolidácie, pričom z rozvratu štátneho rozpočtu obvinil vlády z minulého volebného obdobia.

13:00 ​"Európska únia je a aj bude životný priestor Slovenska," povedal predseda HLAS-SD a minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok. Dnešný deň nie je podľa neho len oslavou práce, ale aj oslavou vstupu Slovenska do Európskej únie.

"Pred 21 rokmi získalo Slovensko nový životný priestor – priestor, vďaka ktorému sme mohli lepšie napredovať, vybudovať nové cesty, rekonštruovať školy a vytvoriť nové pracovné miesta pre ľudí na Slovensku."

Ako pokračoval, z tohto dôvodu HLAS-SD vždy a jasne odmietne akúkoľvek diskusiu o možných scenároch vystúpenia SR z EÚ. "Je to červená čiara, ktorú nikdy neprekročíme. Obzvlášť v čase, kedy sa svet dynamicky mení a je pre nás bytostne dôležité byť v zoskupení silných štátov," dodal.

HLAS je podľa predsedu Eštoka jednoznačným garantom súčasnej vlády, že téma vystúpenia z EÚ alebo NATO nikdy nebude na stole. "Slovensko je suverénnym partnerom pre všetky členské krajiny a zároveň musí byť aj konštruktívnym oponentom, ak sa smerovanie niektorých lídrov začne odkláňať od pôvodného významu, s ktorým Európska únia vznikla. A tým je mierový projekt, kde majú všetky krajiny rovnocenný a suverénny hlas," povedal.

Podpora zamestnávania

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustí nový program na podporu zamestnávania pod názvom Právo na prvé zamestnanie 2. Pre zamestnávateľa to bude znamenať preplatenie 80 % celkovej ceny práce, najviac do výšky 1010 eur.

Projekt bude financovaný z eurofondov, a to bez limitov na objem financií a počet pracovných miest, informoval na brífingu strany Hlas-SD v Prešove minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš. Ide podľa ministra o pokračovanie úspešného pilotného projektu Právo na prvé zamestnanie spusteného minulý rok, ktorý priniesol 1830 pracovných miest najmä pre mladých ľudí.

"Tentoraz už nebude tento projekt financovaný zo štátnych prostriedkov, ale z eurofondov - žiadne limity na objem peňazí, žiadne limity na pracovné miesta," povedal.

Opäť bude zachovaná podmienka, že človek musí byť minimálne jeden mesiac v evidencii nezamestnaných, v prípade vysokoškolákov to budú tri mesiace. „A pokiaľ takýto človek splní aj druhú podmienku, a to, že doteraz nepracoval na Slovensku súvisle viac ako šesť mesiacov, tak môže sa cez tento projekt zamestnať,“ uviedol.

Navyše, dôjde na tri mesiace aj k preplateniu tzv. mentora, ktorý zaučí nového pracovníka na danej pozícii. "Teda, počas deviatich mesiacov budeme preplácať 80 % celkovej ceny práce a očakávame šesťmesačnú udržateľnosť," uviedol Tomáš.

Pomôcť chcú aj mladým

V rámci projektu taktiež pôjde o pomoc nájsť si prácu osobitne pre mladých ľudí vo veku do 30 rokov. "U nich prvých šesť mesiacov budeme preplácať opäť 80 % celkovej ceny práce a budeme vyžadovať štvormesačnú udržateľnosť. Čo sa týka príspevku na mentora, ten bude dva mesiace," uviedol minister.

Europoslanec Branislav Ondruš (Hlas-SD) na brífingu informoval, že sa pripája k výzve Európskej odborovej konfederácie na zachovanie európskej smernice o minimálnych mzdách. O jej osude po napadnutí Švédskom a Dánskom by mal onedlho rozhodnúť Súdny dvor Európskej únie. "Rešpektujem právo členských štátov na tento typ žaloby, ale očakávam, že súd dôsledne zváži rozsiahlu právnu argumentáciu, ktorú predkladajú nielen legislatívci európskych inštitúcií," uviedol Ondruš.

Strana Hlas-SD sa podľa neho plne hlási k princípom a cieľom smernice a bude ich na Slovensku presadzovať bez ohľadu na finálne rozhodnutie európskeho súdu.