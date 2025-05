Po teplých a slnečných dňoch príde výrazná ZMENA: Očakávame OCHLADENIE silné BÚRKY!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

S príchodom mája by sa dalo očakávať oteplenie, ale opak bude pravdou. V piatok si ešte užijeme posledné teplé počasie pred studeným frontom, ktorý dorazí na Slovensko počas nadchádzajúceho víkendu.

Piatok

Druhého mája očakávame na našom území jasné počasie, miestami so zväčšenou oblačnosťou. Miestami sa môže vyskytnúť slabá oblačnosť, píše iMeteo.sk. Najvyššie denné teploty vystúpia do 28, na horách do 21 stupňov Celzia. V noci teplota neprekročí 12 stupňov. Fúkať bude slabý juhozápadný vietor do 20 km/h, miestami sa očakáva bezvetrie.

Predpoveď počasia na piatok 2. mája 2025 (Zdroj: imeteo)

Sobota

Víkend začne na viacerých miestach rozsiahlou oblačnosťou. Na mnohých miestach sú hlásené búrky. Priemerná teplota je hlásená do 27, na juhu a juhozápade dokonca do 29 stupňov Celzia. Najnižšia nočná teplota 13 až 8 stupňov. Slabý juhozápadný vietor do 25 km/h.

Predpoveď počasia na sobotu 3. mája 2025 (Zdroj: imeteo)

Nedeľa

Koncom týždňa bude výdatne pršať. Búrky sú hlásené na viacerých miestach. Bude chladnejšie ako v sobotu. Maximálna denná teplota od 19 do 24 stupňov Celzia. V noci bude na juhu už menej zrážok, informuje SHMÚ. Nočná teplota sa môže na niektorých miestach vyšplhať až do 15 stupňov. Fúkať má severný chladný vietor od 10 do 25 km/h.

Predpoveď počasia na nedeľu 4. mája 2025 (Zdroj: imeteo)

Budúci týždeň je už hlásených menej zrážok, ale otepľovanie bude len mierne. Na vyššie teploty si budeme musieť bohužiaľ ešte počkať.