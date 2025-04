Hnutie Slovensko vyzýva opozíciu, aby spoločne vycestovali 9. mája do Kyjeva

Igor Matovič (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Hnutie Slovensko vyzvalo lídrov ostatných opozičných strán, aby spolu vycestovali 9. mája do Kyjeva a ukázali tak, že stoja na strane obetí vojny. Líder hnutia Igor Matovič na utorkovej tlačovej konferencii skonštatoval, že do Kyjeva by mali ísť v čase, keď premiér Robert Fico (Smer-SD) navštívi Moskvu. To označil za medzinárodnú hanbu.