Ficovi nič nehovoria štátne záujmy, kritizuje poslanec Krúpa: S Orbánom podkopávajú jednotu EÚ

Juraj Krúpa (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) spolu s maďarským premiérom Viktorom Orbánom spoločne podkopávajú jednotu EÚ. Myslí si to poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Krúpa (SaS). Kritizuje zároveň premiéra za to, že mu nič nehovoria národno-štátne záujmy.

„Ficovi nikdy nič nehovorili národno-štátne záujmy a včera sme videli, že sa rozhodol ich hodiť do koša,“ povedal Krúpa na utorkovej tlačovej konferencii v reakcii na pondelkové (28. 4.) stretnutie Fica s Orbánom. Tvrdí, že premiér pošliapava odkaz národných dejateľov i všetkého, na čom Slovensko stojí. „A to len preto, aby mal aspoň jedného partnera v Európskej únii. Spoločne s týmto partnerom, Viktorom Orbánom, podkopávajú jednotu Európskej únie,“ dodal. Partneri sa podľa neho zhodli na tom, že západ a Brusel sú „zlé“. Tvrdí, že sa zhodli aj na koordinácii pri okliešťovaní slobôd a demokracie na Slovensku. „Ako môže byť Viktor Orbán v tomto nápomocný a za to si Viktor Orbán prišiel vypýtať pomoc Roberta Fica pri jeho problémoch, ktoré spôsobuje v rámci EÚ,“ vyhlásil Krúpa.

Orbána vníma Krúpa ako politika s jasnými cieľmi, no aj on si hľadá partnerov, ktorí ho podporia, aby sa nestalo, že príde o hlasovacie právo v Únii. Jasne však podľa neho naznačuje svoje revizionistické sklony aj voči Slovensku. Krúpa tiež pripomenul, že Maďarsko nám blokuje vyplatenie 200 miliónov eur z európskeho mierového nástroja. Peniaze majú ísť na kompenzáciu darovanej techniky na Ukrajinu. Kritizuje, že toto nebolo témou rozhovorov medzi slovenským a maďarským premiérom. Chýbala mu tiež diskusia o riešení sporu v súvislosti s výstavbou Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros.

Fico ocenil suverénne postoje maďarskej vlády

S maďarským premiérom sa Fico stretol v pondelok v Bratislave. Tvrdí, že v súčasnosti neexistujú žiadne otvorené politické otázky, ktoré by krajiny vyrušovali. Orbán povedal, že aktuálne žijeme v systéme „najlepších slovensko-maďarských vzťahov všetkých čias“. Fico ocenil suverénne postoje maďarskej vlády, ktoré prezentujú pri ochrane maďarských národných záujmov na pôde EÚ. Vyhlásil tiež, že ako predseda vlády SR nebude nikdy súhlasiť s tým, aby bol ktokoľvek v EÚ trestaný za suverénne postoje.