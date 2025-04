AKTUÁLNE Podpredsedu Demokratov obvinili! Šeliga reaguje

Juraj Šeliga (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Podpredseda mimoparlamentnej strany Demokrati Juraj Šeliga čelí obvineniu. Má ísť o prečin podnecovania. Šeliga na tlačovej konferencii oznámil, že mu žiadne obvinenie doteraz nebolo doručené a dozvedel sa to z médií. Považuje to za politickú pomstu.

Juraj Šeliga a strana Demokrati reagujú na obvinenie

V pondelok (28. 4.) vyšetrovateľ z kriminálky v Galante obvinil podpredsedu mimoparlamentnej strany Demokrati Juraja Šeligu pre prečin podnecovania. Píšu o tom tvnoviny.sk, ktorým to potvrdili dva zdroje. Ku skutku malo dôjsť 21. februára 2025 vo Veľkej Mači, teda na výročie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Šeliga počas tlačovej konferencii uviedol, že sa o obvinení dozvedel z médií, doteraz mu obvinenie nebolo zo strany polície doručené. Považuje to za politickú pomstu. Šeliga povedal, že sa z médií dozvedel, že má ísť o jeho vyjadrenia vo Veľkej Mači, kde za seba osobne "zaprisahával Petra Pellegriniho, aby nedal amnestie ľuďom, aby to nezabalil do nejakého balíka pri nejakom štátnom sviatku, aby sa ľudia ako Marian Kočner nedostali von". Šeliga však uviedol, že nemá vedomosť, že by spáchal nejaký trestný čin. "Nijakým spôsobom sa nezľakneme a budeme ukazovať na svinstvá tejto vlády," vyhlásil Šeliga, ktorého sa zastal aj predseda Demokratov Jaroslav Naď. Podľa neho sa strany Demokrati vládni predstavitelia boja a vidia ich za všetkými vecami, ktoré sa dejú v krajine. Ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka nazval "ministrom pomsty". "Toto tu nebolo ani za Vladimíra Mečiara, trestne stíhať politika za verbálny politický prejav," dodal Naď s tým, že toto ich nezastaví, ale naopak, ich to motivuje. Šeligu sa zastali aj ďalší členovia strany, vrátane expremiéra Eduarda Hegera.

Čo zaznelo vo februárovej tlačovej konferencii z úst Šeligu

"Dámy a páni, a toto hovorím za seba, aby som do toho neťahal politickú stranu, vaše dni v politike sa skončili a ten palác bude zbúraný. A to ministerstvo bude zbúrané. Či už obrazne a možno aj fyzicky. Opakujem, a kľudne ma obviňte, z čoho chcete. Zaprisahávam vás, ak idete robiť kroky, ktoré pustia Kočnera a ďalších, ste skončili. Lebo my vieme, čo všetko o vás Kočner vie," vyhlásil vo februárovej tlačovej konferencii Šeliga, podľa ktorého to potvrdzuje komunikácia na polovníckej chate, kde Marek Para odkazuje Robertovi Ficovi, že Erik Kaliňák sa nemá vyjadrovať o Kočnerovi, lebo Kočnera to nahnevalo. "Ospravedlňujem sa za možno emotívnejší výstup, ale pán Pellegrini, pán Susko a ďalší: buďte opatrní v tom, čo robíte, lebo celé Slovensko vás sleduje, a toto môže byť váš politický koniec," vyhlásil vo Veľkej Mači Šeliga.