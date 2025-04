TVRDÁ rana pre pacientky: Preventívne vyšetrenie sa od júla ruší! Veľká kritika žien, lekári majú opačný pohľad

Ilustračná fotografia. (Zdroj: Getty Images/SbytovaMN)

V súčasnosti posielajú gynekológovia ženy na preventívne sonografické vyšetrenie raz za dva roky, čo im preplatí aj poisťovňa. To sa však od 1. júla ruší. Ministerstvo zdravotníctva tento nepopulárny kok, ktorý u žien vyvolal vlnu nesúhlasu, argumentuje neefektivitou vyšetrenia u mladých asymptomatických žien. Pripomenuli, že jedinou odporúčanou skríningovou metódou pri rakovine prsníka je skríningová mamografia.

„Výsledkom súčasného stavu sonografickej prevencie je zvýšený počet následných doplňujúcich vyšetrení, biopsií a kontrol benígnych lézií na potvrdenie ich benignity. To má negatívny vplyv na psychiku žien i nákladovú efektivitu takéhoto preventívneho programu, nespĺňa požadované kritérium dostatočnej prevahy benefitov nad rizikami pre jednotlivca i populáciu,“ vysvetlil rezort. Ako dodali, ušetrené náklady a uvoľnené personálne a technické kapacity by mohli významne pomôcť práve zavádzanému organizovanému mamografickému skríningu v SR, ktorý je pre zníženie mortality na toto ochorenie kľúčový.

Podľa MZ je rutinné preventívne sonografické vyšetrovanie mladých bezpríznakových žien priemerného rizika jednoznačne nevhodné a neefektívne. „Nevedie k významnému zvýšeniu včasného záchytu malignít prsnej žľazy a má veľa nežiaducich vedľajších dôsledkov pre zdravé vyšetrované ženy i preventívny systém,“ poznamenalo. Podľa slov ministerstva k zrušeniu došlo napríklad aj z dôvodu, že rakovina prsníkov má rýchlejší priebeh u mladých žien, pre ktorý súčasne platný dvojročný vyšetrovací interval nie je dostačujúci. Upozornilo, že v prsníku sa môžu vyskytovať aj také útvary, ktoré sú nezhubné, no pri sonografickom vyšetrení môžu pripomínať zhubný, teda rakovinotvorný nádor. To potom vedie k potrebe ďalších, často invazívnych vyšetrení, čo zvyšuje náklady a zároveň negatívne vplýva na psychiku žien.

Zrušenie preventívnej sonografie prsníkov v rámci preventívnej gynekologickej prehliadky bolo schválené koncom minulého roka ako súčasť legislatívnych zmien. Upravuje sa aj vekové rozpätie pre skríning prsníka mamografiou zo súčasných 50 až 69 rokov na 45 až 75 rokov, čím sa podľa MZ zabezpečí pokrytie širšej vekovej kategórie žien v rámci štátom garantovaného skríningu. Rezort takisto priblížil, že pri skríningovej mamografii pacientka dostáva informáciu o negatívnom výsledku do troch dní.

Zmena sa netýka každého

Avšak, zrušenie preventívnych sonách prsníkov sa netýkaj každej ženy. V prípade, ak si žena nahmatá hrčku, sťažuje sa na problémy, alebo má v rodine pozitívnu anamnézu a patrí do rizikovej skupiny, v takom prípade bude mať vyšetrenie zadarmo a poisťovňa ho uhradí. „Ak lekár určí potrebu sona prsníkov na základe indikácie - to znamená, že poistenka si nahmatá hrčku alebo má pozitívnu rodinnú anamnézu - výkon uhradíme,“ uviedla zdravotná poisťovňa Union. Rovnaké podmienky hlási aj poisťovňa Dôvera. Ak teda bude mať pacientka odporúčanie lekára na takéto vyšetrenie, poisťovňa ho uhradí, v opačnom prípade si ho bude musieť uhradiť sama. Informuje o tom portál cas.sk. Okrem toho upozorňuje na to, že poisťovňa bude preplácať sonografické vyšetrenie prsníkov nielen z rádiologickej ambulancie a centier, ale aj gynekologickej ambulancie.

Lekári: Volali sme po tom dlho

Podľa rádiologičky a konzultantky Národného onkologického inštitútu pre skríning rakoviny prsníka Aleny Kallayovej ide o správny krok. „To, čo sme si od preventívnej sonografie sľubovali, sa nenaplnilo.“

Rovnaký názor má aj gynekológ Kamil Pohlodek. "Ak má byť cieľom skríningu znižovanie úmrtnosti na toto ochorenie včasným odhalením malých nálezov u bezpríznakových žien, tak tento efekt sa pri sonografii nepreukázal – nielen u nás, ale ani nikde vo svete," uviedli pre portál tvnoviny.sk, pričom Kallayová dodáva, že dva roky sú pre mladú ženu príliš dlhý interval, vyšetrenie nedáva istotu, skôr uspáva pozornosť.

Marcinková: Je to tak správne

K zrušeniu preventívnych sonografických vyšetrení prsníkov sa vyjadrila politička Vladimíra Marcinková za SaS. Ako uviedla, tento krok je správny, hoci to znie hrozivo a mnohé ženy to vystrašilo.

"Ženy vo veku od 18 do 45 rokov, ktoré nemajú vysoké riziko vzniku rakoviny prsníka na pravidelnú dvojročnú sonografiu už na Slovensku posielané nebudú. Väčší dôraz sa bude klásť samovyšetreniu prsníkov každý mesiac po menštruácii. Ak ženy zistia zmenu v prsníku, majú po novom dostať termín na vyšetrenie v preverenom mamografickom centre do troch pracovných dní. Prioritou budú ženy s vysokým rizikom vzniku rakoviny prsníka," vysvetlila politička. Ako dodala, po tejto zmene odborníci volali už dlho, nakoľko pravidelné sonografické vyšetrenia prsníkov sú považované za zastarané a môžu vykazovať falošnú negativitu, čo znamená, že nález neodhalia a ženám dávajú falošný pocit istoty, hoci tomu ich stav nemusí zodpovedať. Poukázala pritom na prax z Česka, kde preventívne vyšetrenie prsníkov sonom zrušili už pred siedmimi rokmi, ale na to, že vyšetrenie neodporúča ani Európska spoločnosť pre lekársku onkológiu.

"Táto zmena by mala odľahčiť preťažený zdravotnícky systém a dopomôcť k tomu, aby sa rizikové ženy dostali na vyšetrenie čo najskôr a presne tam, kam treba – na mamografiu. V tejto súvislosti som sa listom obrátila na Ministra zdravotníctva, nakoľko podľa vašich podnetov sú čakacie doby na mamografické vyšetrenia v niektorých krajoch mesiace až roky, čo je neakceptovateľné. Budem situáciu sledovať a striehnuť, aby boli skríningy a moderná prevencia nielen na papieri, ale aj v praxi realitou," uzavrela.

Pod jej príspevkom na sociálnej sieti sa pritom spustila búrlivá diskusia, kde ženy takýto krok kritizovali a hovorili o kroku späť. Podľa ich slov samovyšetrenie odhalí až väčšie nádory, a to, že politici sonografické vyšetrenie zrušili, vo veľkom kritizujú.

OZ Amazonky: Sono nie je spoľahlivý nástroj

OZ Amazonky na sociálnej sieti upozornilo na to, že v decembri 2024 bola v parlamente schválená novela zákona 577/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti. Podľa nich táto dôležitá zmena prináša moderný a efektívny prístup k prevencii rakoviny prsníka, ktorý zodpovedá európskym štandardom.

"Sonografia prsníkov (USG) nie je skríningové vyšetrenie, a preto sa v rámci preventívneho programu ako celoplošná metóda postupne vypúšťa. Naďalej však ostáva súčasťou starostlivosti v prípadoch, keď ju indikuje lekár – napríklad pri genetickej záťaži, v rámci dispenzárneho sledovania alebo ako doplnok pri konkrétnych nálezoch v prsníku (napr. hrčka). Ženám odporúčame pravidelné mesačné samovyšetrenie prsníkov ako základný a spoľahlivý spôsob prevencie," napísali s tým, že si uvedomujú, že mnohé ženy sa obávajú zrušenia preventívneho sonografického vyšetrenia. Chcú však zdôrazniť, že sono raz za dva roky nie je spoľahlivý nástroj včasného záchytu rakoviny prsníka.