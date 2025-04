Opitý vodič spôsobil v obci Doľany nehodu: Z miesta nehody sa pokúsil utiecť

Dopravná nehoda v obci Doľany (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Podľa doterajších informácií mal 39-ročný vodič pre nevenovanie sa vedeniu a riadeniu vozidla prejsť do protismeru, kde narazil do protiidúceho auta, ktoré šoféroval 49-ročný muž. Toho následne previezli na ošetrenie do jednej z bratislavských nemocníc. Jeho spolujazdkyňa utrpela pri náraze povrchové poranenie hlavy, ktoré jej ošetrili na mieste.

Dopravná nehoda v obci Doľany (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Dychová skúška u vinníka nehody, 39-ročného Martina O., preukázala 1,44 promile. Polícia už začala trestné stíhanie vo veci ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Páchateľovi hrozí v prípade preukázania viny trest odňatia slobody na jeden rok.