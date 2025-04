Nové nájomné byty v Petržalke: Veľké sťahovanie prebehne už čoskoro! FOTO Takto to vyzerá vnútri

(Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

BRATISLAVA - Prvý nájomný bytový dom na Muchovom námestí v bratislavskej Petržalke, v réžii hlavného mesta, je hotový a skolaudovaný. Do mestského bytového fondu pribudlo 103 nových bytov a prví nájomníci by sa do nich mohli sťahovať už na prelome mája a júna. Oznámili to zástupcovia hlavného mesta spolu s ministrom dopravy Jozefom Rážom (nominant Smeru-SD) na tlačovej konferencii.