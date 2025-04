Pápeža Františka si v sobotu pripomenú aj na Bratislavských mestských dňoch

Na snímke fotoportrét pápeža Františka v Apoštolskej nunciatúre na Slovensku (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Zosnulého pápeža Františka si v sobotu (26. 4.) pripomenú minútou ticha a vlajkami zvesenými na pol žrde aj na Bratislavských mestských dňoch. Do úvahy pripadalo aj úplné zrušenie programu. Informoval hovorca magistrátu Bratislavy Peter Bubla.

„Pápeža Františka sme si nesmierne vážili, svojím životom ukazoval, že porozumenie, pochopenie, láska, záujem o ľudí na okraji, o ponižovaných a trpiacich, môžu mať veľa podôb. Jeho odchod považujeme za veľkú stratu pre celý svet. Váhali sme preto, či celý sobotný program nezrušiť úplne. Aj po konzultácii s biskupom Zvolenským sme sa však rozhodli mestské dni v sobotu ráno otvoriť a program ponechať. Podujatia, ktoré sú súčasťou mestských dní, totiž nie sú primárne o zábave, sú najmä o spolupatričnosti, tolerancii, otvorenosti, o poznaní, o utužení rodín a sile komunít,“ vysvetlil Bubla.

Ako hovorca dodal, pre mnohé komunity aj pre bratislavské základné umelecké školy sú mestské dni vyvrcholením celoročnej snahy a príležitosťou ukázať svoj talent širokému publiku. Magistrát si podľa neho myslí, že brány mesta bude môcť otvoriť dôstojne a zároveň si ľudia uctia aj život pápeža. O prípadných zmenách programu bude mesto informovať.

Štátny smútok na Slovensku

Na Slovensku bude v sobotu od 8.00 do 18.00 h vyhlásený v súvislosti so smrťou hlavy katolíckej cirkvi štátny smútok. V stredu to schválila vláda. V sobotu sa zároveň uskutoční aj pápežov pohreb. Pápež František zomrel v pondelok (21. 4.) ráno vo veku 88 rokov. Na čele katolíckej cirkvi stál od marca 2013. Sobotný pohreb povedie dekan kolégia kardinálov Giovanni Battista Re. Pohrebná omša sa bude konať na Svätopeterskom námestí. Za Slovensko sa na pohrebe zúčastní prezident Peter Pellegrini spoločne s predstaviteľmi slovenskej katolíckej cirkvi.