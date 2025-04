Vodiči, pozor! Na tomto hraničnom priechode sa v smere do Česka tvoria kolóny

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

BRATISLAVA - Na hraničnom priechode Brodské - Lanžhot sa v smere do Českej republiky tvoria kolóny. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti. Odporúča vodičom, aby na prejazd do ČR využili menšie hraničné priechody ako Holíč - Hodonín (všetky vozidlá) alebo Skalica - Sudoměřice (vozidlá do 3,5 tony).