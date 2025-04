Polícia upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice pri Prešove

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

PREŠOV - Polícia upozorňuje na čiastočnú uzáveru vetvy diaľnice D1 v úseku mosta nad diaľnicou v križovatke Haniska na ceste III/3445. Naplánovaná je od utorka (22. 4.) od 7.00 h do pondelka 5. mája do 18.00 h. Dôvodom sú stavebné práce. Informuje o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.

Práce budú prebiehať v prvej etape na ľavej strane mosta, teda smer Košice na diaľnicu D1, a to za úplnej uzávery ľavého jazdného pruhu s presmerovaním dopravy do pravého jazdného pruhu. Druhá etapa práce bude realizovaná na pravej strane mosta - smer Petrovany, za úplnej uzávery pravého jazdného pruhu s presmerovaním dopravy do toho ľavého. „Vozidlá prichádzajúce zo smeru Petrovany budú nasmerované obchádzkou na kruhový objazd na ceste 1/68 a následne na diaľnicu D1 smer Košice,“ uvádza polícia. Vodičov v tejto súvislosti žiada o trpezlivosť a ohľaduplnosť.